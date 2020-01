Fly med 176 om bord styrtet i Iran

Et fly med 176 passasjerer og kabinansatte har styrtet i Iran. Flyet var på vei til Ukraina. Ingen overlevde, ifølge ukrainske myndigheter.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

KRASJ: Hjelpemannskaper på stedet hvor et ukrainsk fly styrtet tidlig onsdag morgen. Det fryktes at alle de 176 personene om bord har omkommet. Foto: Mohammad Nasiri, AP/NTB scanpix

NTB

Flystyrten skjedde natt til onsdag, noen timer etter at Iran angrep amerikanske militærbaser i nabolandet Irak.

Det var 167 passasjerer og ni kabinansatte om bord, ifølge talsperson Qassem Biniaz i iranske transportmyndigheter.

Alle om bord omkom i flyulykken natt til onsdag, ifølge ukrainske myndigheter. Flyet var på vei fra Iran til Ukraina.

Ukrainas utenriksminister Vadym Prystaiko skriver på Twitter at det var 63 canadiere og 82 iranere på flyet. I tillegg var det ti svensker, fire afghanere, tre tyskere og tre briter, opplyser han videre.

Opplysningene fra Ukraina er hittil ikke bekreftet av det svenske utenriksdepartementet. Svenske myndigheter undersøker nå meldingene om ti svenske borgere på flyet.

Sikkerhetsmyndigheter i Ukraina har opplyst at det var ni kabinansatte og to passasjerer blant ukrainerne om bord.

Det var trolig ingen nordmenn på flyet, opplyser UD.

– Utenrikstjenesten arbeider med å få klarhet i om nordmenn er rammet i forbindelse med flystyrten i Iran. Så langt har vi ingen indikasjon på at nordmenn er blant de rammede, opplyses det til NTB.

Kan ha tatt fyr

Flyet var på vei mot Kiev i Ukraina og krasjet, ifølge iransk statlig TV. Årsaken var angivelig mekaniske problemer like etter at det lettet.

De første meldingene om at flyet hadde styrtet, kom i 4.30-tiden norsk tid natt til onsdag.

Bilder fra stedet tyder på at flyet kan ha tatt fyr da det styrtet. Det blir bekreftet av Irans byrå for sivil luftfart.

– Brannen er så kraftig at vi ikke kan utføre redningsoppdrag, sier leder Pirhossein Koulivand for luftfartsbyrået til Reuters.

Også Røde Kors lokalt sier at det ikke er mulighet for å finne overlevende.

BRANT: Flyet skal ha tatt fyr, noe som gjorde det umulig for hjelpemannskaper å redde eventuelle overlevende ut fra flyet. Foto: Mohammad Nasiri, AP/NTB scanpix

Mistet kontakt

Jason Rabinowitz, som tilknyttet Flightradar 24, melder på Twitter at lufthastigheten var konstant før de plutselig mistet kontakt med flyet.

– Det plutselige tapet av data er veldig rart. Flyets bane, høyde og hastighet viser ingenting unormalt, skriver han.

Flyet, av typen Boeing 737-800, ble ifølge Rabinowitz levert til Ukraine International Airlines i juli 2016.

Styrer unna Midtøsten

En rekke flyselskaper sier onsdag at de dirigerer sine fly utenom Irak og Iran etter eskaleringen i konflikten mellom USA og Iran.

Det australske flyselskapet Qantas har bedt pilotene på ruten mellom London og Perth om å fly utenom de to landene. Det gjør at flyene må ta færre passasjerer og mer drivstoff for å kunne bli i lufta mellom 40 og 50 minutter ekstra.

Også Air France, KLM og Lufthansa flyr utenom Iran og Irak inntil videre. Flere flyselskaper har også kansellert flygninger til Iran og Irak.

Malaysia Airlines og Singapore Airlines dirigerer også flyene sine utenom iransk luftrom.

Publisert: Publisert 8. januar 2020 05:35 Oppdatert: 8. januar 2020 10:47

Mest lest akkurat nå