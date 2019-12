Journalistdrap går mot oppklaring

Daphne Caruana Galizias korrupsjonsavsløringer blant toppfolk på Malta ble hennes død. Etter to års etterforskning har politiet nå kommet nærmere på bakmennene, statsministeren går av og EU reagerer omsider.

DREPT: Journalisten Daphne Caruana Galizias hadde lenge jobbet med det hun mente var en stor korrupsjonssak på Malta. Daphne Caruana ble jevnlig truet. Hunden hennes ble lemlestet, dekkene på bilen hennes skåret opp med kviner, og få timer før sin død skrev hun på bloggen sin: «Det er skurker over alt. Situasjonen er i ferd med å bli desperat». Foto: DARRIN ZAMMIT LUPI / X07045

Politihunden Peter gjødde høylytt da den en dag i november snuste på bagasjen til en passasjer som var på vei opp i flyet på flyplassen i Maltas hovedstad, Valletta.

Flyet skulle til Istanbul og eieren av bagasjen var en libysk passasjer.

Peter, som ifølge tollerne og politiet på flyplassen går for å være en av de mest effektive av hundene som kan lukte narko samt bunker med nye og slitte pengesedler på lang avstand, hadde uten å vite det satt i gang et politisk jordskjelv.

Den første konsekvensen er at statsminister, Joseph Muscat, må gå av når det regjerende Labour-partiet finner en avløser i midten av januar.

Men enda viktigere er det at Peters årvåkenhet kan føre til oppklaringen av drapet på journalisten Daphne Caruana Galizia 16. oktober 2017.

Ifølge opposisjonen på øyen, deler av pressen, Europarådet og EU-parlamentet har kretser rundt regjeringen lagt alle mulige hindringer i veien for etterforskningen. Den myrdede journalistens sønn, Matthew Caruana Galizia, forklarer vanskelighetene slik i et intervju med den franske avisen Le Monde:

«Mamma ble drept av de samme korrupte folken som hun etterforsket».

Fakta Korrupsjonssaken på Malta Journalisten Daphne Caruana Galizia var i ferd med å avsløre en omfattende korrupsjonssak blant Maltas rikeste og med forgreininger til landets toppolitikere da hun ble drept. Hun mistenkte finansmannen Yorgen Fenech for å bestikke personer tett på statsminister Joseph Muscat og det regjerende Labour-partiet mot å få konsesjon til å bygge et nytt elektrisitetsverk på øyen. Politiet arresterte ham 20. november da han var på yachten sin på vei vekk fra Malta. Han ble siktet for delaktighet i drapet på Daphne Caruana Galizia ti dager seinere. Fenech beskyldte – og gjør det fortsatt – statsminister Muscats tidligere stabssjef, Keith Schembri for å ha kjennskap til drapsplanene. I midten av januar går statsminister Joseph Muscat av som følge av skandalen.

ARRESTERT: Forretningsmannen Yorgen Fenech Yorgen Fenech, som tilhører en av øyens rikeste familier, har interesser i flere energiselskaper og i hoteller på Malta og i Frankrike og er mistenkt for å være en av bakmennene for journalist-drapet. Foto: Yara Nardi / X06600

Bakmennene

De tre gjerningsmennene ble anholdt knapt to måneder etter drapet. Men ingen av dem hadde den minste forbindelse til journalisten. Det ble derfor raskt klart at det dreide seg om leiemordere.

Det store spørsmålet var derfor: hvem er bakmennene? Anholdelsen for en måned siden av den libyske passasjeren med de store pengesummene ble gjennombruddet. Han fortalte nemlig at han skulle føre pengene ut av landet på bestilling av en drosjesjåfør og lånehai ved navn Melvin Theuma. Da politiet dagen etter arresterte drosjesjåføren, tilbød han dem omgående en handel.

Han hevdet at han kjente folkene som sto bak bombeattentatet på den kjente journalisten, og han ville fortelle alt mot løfte om amnesti for mulige lovbrudd. Myndighetene aksepterte.

Drosjesjåføren Melvin Theuma nevnte blant andre en av landets rikeste menn, den nå fengslede forretningsmannen Yorgen Fenech, samt statsminister Josep Muscats nærmeste medarbeider, Stabssjef Keit Schembri, som fratrådte 26. november. To andre innflytelsesrike ministre har også valgt å trekke seg.

Yorgen Fenech og Keith Schembri nekter begge å ha kontakten drosjesjåføren – som regelmessig jobbet for Yorgen Fenech – og de avviser ethvert kjennskap til drapet.

Trusler mot journalist

Journalisten Daphne Caruana Galizia med en fortid som medarbeider i landets to største aviser, The Times of Malta og The Independent, bidro med sine kritiske artikler og spesielt på sin mye leste blogg til å riste godt og grundig i dette glansbildet ved å avdekke korrupsjon og økonomiske skandaler.

Malta er i dag et av EUs skatteparadis, og Daphne Caruana Galizia interesserte seg, akkurat som den internasjonale gruppen av undersøkende journalister ICIJ, som Politiken deltar i, for kontoene som øyens toppfolk besitter i Panama og i andre eksotiske land.

Daphne Caruana ble jevnlig truet. Hunden hennes ble lemlestet, dekkene på bilen hennes skåret opp med kviner, og få timer før sin død skrev hun på bloggen sin: «Det er skurker over alt. Situasjonen er i ferd med å bli desperat».

Like før slutten på sitt bare 53 år lange liv var hun på sporet av en ny korrupsjonsskandale. Hun mistenkte finansmannen Yorgen Fenech for å bestikke personer tett på statsminister Joseph Muscat og det regjerende Labour-partiet mot å få konsesjon til å bygge et nytt elektrisitetsverk på øyen.

Blant Maltas rikeste

Yorgen Fenech, som tilhører en av øyens rikeste familier, har interesser i flere energiselskaper og i hoteller på Malta og i Frankrike.

Åtte måneder før hun døde, antydet Daphne Caruana Galizia på bloggen sin at Yorgen Fenech er mannen bak selskapet 17 Black som er registrert i Dubai.

Hun kom ikke lenger i etterforskningen.

Men avisen Times of Malta og nyhetsbyrået Reuters, som er en del av et pressekonsortium på 18 medier med navnet Project Daphne, har seinere avslørt at selskapet 17 Black tjente til å motta ulovlige midler fra Malta.

17 Black skulle heretter, ifølge en e-post fra maltesiske myndigheter, som journalistene er i besittelse av, overføre opptil to millioner dollar til kontoer i Panama under eierskap av Muscats Stabssjef Keith Schembri og daværende energiminister Konrad Mizzi, som begge har forlatt stillingene sine, men som også avviser påstandene.

EU skal reagere

Etter arrestasjonen av drosjesjåføren merket Yorgen Fenech at nettet begynte å snøre seg sammen. Politiet arresterte ham 20. november da han var på yachten sin på vei vekk fra Malta. Han ble siktet for delaktighet i drapet på Daphne Caruana Galizia ti dager seinere.

Akkurat som drosjesjåføren søkte han om amnesti, men en samlet regjering avviste anmodningen.

Deretter begynte han å snakke, og han beskyldte – og gjør det fortsatt – statsminister Muscats tidligere stabssjef, Keith Schembri for å ha kjennskap til drapsplanene.

Politiet anholdt Keith Schembri, som blankt nekter, og ble tross protester fra offentligheten og deler av pressen løslatt etter kort tid.

Flere av disse begivenhetene fant sted mens Malta hadde formannskapet i EU, og EU-parlamentet fulgte skandalen tett.

I en resolusjon vedtatt forrige uke beklager EU-parlamentet trusler mot demokratiet og grunnleggende rettigheter. Resolusjonens forfatter, den tyske parlamentarikeren Sven Giegold, henvendte seg tidligere i uken direkte til EU-kommisjonen.

– Kommisjonen kan ikke vende det døve øret til kulturen for straffrihet som hersker på Malta, når det handler om hvitvasking av penger og korrupsjon.

For Daphne Caruana Galizias sønn, Matthew, som fører morens arbeid videre, handler det ikke bare om å finne bakmennene, sier han til Le Monde:

«Det blir ingen rettferdighet for moren min om vi ikke bringer korrupsjonen til livs».

