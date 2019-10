Pentagon: USA forsøker å stanse tyrkisk invasjon i Nord-Syria

USA støtter ikke en tyrkisk militæroperasjon i Nord-Syria, ifølge Pentagon, som fortsatt prøver å overtale Tyrkia til ikke å invadere kurdiskkontrollert område.

En SDF-kriger fotografert ved en militærpost der også amerikanske soldater var utstasjonert i Tell Abyad ved grensa mellom Syria og Tyrkia mandag. Foto: Ahmad Baderkhan / AP / NTB scanpix

NTB

Oppdatert for mindre enn 1 time siden

– Forsvarsdepartementet har gjort det klart overfor Tyrkia – det samme har presidenten – at vi ikke støtter en tyrkisk operasjon i Nord-Syria, sier Pentagon-talsmann Jonathan Hoffman i en uttalelse mandag.

Kun noen få amerikanske soldater er ifølge USAs utenriksdepartement trukket ut av grenseområdet mellom Syria og Tyrkia, og avstanden til de tidligere stillingene er svært kort.

President Donald Trump kunngjorde tilbaketrekningen etter en telefonsamtale med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan søndag.

Det ble oppfattet som at Tyrkia fikk grønt lys til å invadere området, selv om kurderne har vært USA og andre vestlige lands viktigste allierte i kampen mot IS.

Mandag sa Erdogan at USAs tilbaketrekking har begynt og at tyrkiske styrker står klare til å igangsette operasjoner mot kurdiske styrker i Syria.

Trump advarer Tyrkia

Trump selv har forsvart sin plutselige kunngjøring om amerikansk tilbaketrekning ved å vise til at kurderne har fått enorme pengesummer og utstyr fra USA, og at det er på tide at USA kommer seg ut at «endeløse kriger».

Mandag, like før Pentagon ga beskjed om at USA ikke støtter en tyrkisk invasjon, endret han imidlertid tonen og kom med en kraftig advarsel mot Tyrkia.

– Hvis Tyrkia gjør noe som jeg, i min store og enestående visdom, vurderer å være over grensen, vil jeg fullstendig ødelegge og utslette Tyrkias økonomi, skriver Trump på Twitter , men uten å utdype.

FN-frykt

FN forbereder seg på det verste hvis Tyrkia gjør alvor av å invadere det nordøstlige Syria.

– Vi vet ikke hva som kommer til å skje. Vi forbereder oss på det verste, sier FNs humanitære koordinator for Syria, Panos Moumtzis.

Frankrike er blant dem som mandag advarte Tyrkia mot å invadere Nord-Syria. Blant de største bekymringene er hva som vil skje med tusenvis av antatte IS-krigere, blant dem mange europeere, som sitter i kurdisk fangenskap nordøst i Syria.

Den kurdiskdominerte militsgruppa SDF hevder at sovende IS-celler planlegger å slippe løs 12.000 IS-krigere som sitter i SDFs fangenskap.

Usikkert for nordmenn

SDF kontrollerer også Al-Hol-leiren, der over 70.000 mennesker er internert. Minst 9.000 av dem er utlendinger, flesteparten ektefeller og barn av IS-krigere. Hvordan det vil gå med vaktholdet under en tyrkisk invasjon, er høyst usikkert.

Blant personene i leiren er det flere norske kvinner og barn. Norsk UD mener at det må tas høyde for en tyrkisk aksjon i nær fremtid.

– Det er vanskelig å si hvordan situasjonen vil utvikle seg og hvordan dette eventuelt vil påvirke situasjonen for Al-Hol-leiren og de ISIL-tilknyttede fangene som holdes der, sier statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet til NTB.

Fordømmelse

Republikanere i Kongressen har anklaget Trump for å vende sine allierte kurdere ryggen, og de syriske kurderne har kalt Trumps kunngjøring for et svik.

Den kurdiskdominerte SDF-militsen har sammen med amerikanske soldater kriget mot IS i flere år og erobret områdene ekstremistgruppa kontrollerte nord og øst i Syria. Militsen har mistet 11.000 stridende menn og kvinner i kampen mot IS.

SDF består hovedsakelig av den syrisk-kurdiske YPG-militsen, og bakgrunnen for at Tyrkia ønsker å rykke inn i Nord-Syria, er at landet antar at YPG har nære bånd til den terrorstemplede PKK-militsen på tyrkisk side av grensen.

– Tyrkia får ansvar for IS-fanger

Ifølge Pentagon vil en invasjon føre til at Tyrkia sammen med andre europeiske land får ansvaret for de tusenvis av IS-krigerne som sitter fanget i Nord-Syria.

– Vi kommer til å samarbeide med våre andre NATO-allierte og partnere i koalisjonen for å gjenta overfor Tyrkia de mulige destabiliserende konsekvensene potensielle handlinger kan ha for Tyrkia, for regionen og ellers, sier Pentagon-talsmann Hoffman.

Publisert 7. oktober 2019 18:12 Oppdatert: 7. oktober 2019 20:09