Colombia og ELN-geriljaen enige om våpenhvile

Regjeringen i Colombia og den venstreorienterte ELN-geriljaen er enige om en seks måneder lang våpenhvile. Norge har bistått i forhandlingene.

Colombia og ELN-geriljaen er enige om en seks måneder lang våpenhvile, noe som ble kunngjort under en seremoni i Cubas hovedstad Havanna fredag. Til stede var Colombias president Gustavo Petro (til v.), geriljaens leder Antonio Garcia (til h.) og Cubas president Miguel Díaz-Canel.

Geriljaen og myndighetene i Colombia har siden november forhandlet om en fredsavtale. Cuba har vært tilrettelegger for prosessen, og Norge er såkalt garantistland.

Den tredje forhandlingsrunden har den siste tiden pågått i Cubas hovedstad Havanna, og kunngjøringen om at det er oppnådd enighet om våpenhvile kom under en seremoni fredag.

Til stede var Colombias president Gustavo Petro, ELNs lederen Antonio García og Cubas president Miguel Díaz-Canel.

– Dette tenner et lys av håp om at konflikter kan løses politisk og diplomatisk, sa ELNs forhandlingsleder Pablo Beltrán.

Huitfeldt gratulerer

Norge er såkalt garantistland i fredsprosessen, og norske diplomater deltar aktivt under forhandlingene.

– Jeg gratulerer Colombias regjering og ELN-geriljaen med å ha inngått en våpenhvile under fredssamtalene på Cuba, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til NTB.

– Det er gledelig at partene har avtalt hvordan de skal sikre bred folkelig deltakelse i arbeidet frem mot en fredsavtale, sier hun.

– Dette er en milepæl i forhandlingene og et viktig skritt for å bedre den humanitære situasjonen for sivilbefolkningen i Colombia, sier Huitfeldt.

Viktige steg

FNs generalsekretær António Guterres gratulerer også partene med våpenhvilen og en avtale om hvordan sivilsamfunnet i Colombia skal inkluderes i de videre forhandlingene.

– Disse viktige stegene gir det colombianske folk håp, særlig de samfunnene som er hardest rammet av konflikten, heter det i en uttalelse fra Guterres.

– At Colombias president Gustavo Petro og ELNs øverste leder Antonio Garcia deltok under undertegningen i Havanna, bekrefter partenes politiske vilje, legger han til.

Bilbombe

Regjeringen i Colombia og ELN har lenge forhandlet om en fredsavtale, men forhandlingene brøt sammen da geriljaen i 2019 utløste en bilbombe som tok livet av 21 mennesker ved en politiskole i Bogotá.

Colombias daværende president Iván Duque utstedte da arrestordre på ELN-lederne som befant seg på Cuba og krevde at ledelsen i Havanna utleverte dem. Cuba nektet dette og fremholdt sin status som nøytral i konflikten.

Forhandlingene ble gjenopptatt kort tid etter at Petro sist høst overtok som Colombias første venstreorienterte president.