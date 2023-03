Hjelpen begynner å komme frem i tornadorammede Mississippi

Etter at uvær og en tornado har tatt 25 menneskeliv og ført til store ødeleggelser i USA, begynner hjelpen å nå frem til områdene i Mississippi som ble rammet.

Det er omfattende ødeleggelser i småbyen Rolling Fork i Mississippi etter at den ble rammet av en tornado.

NTB

Tidlig søndag morgen erklærte president Joe Biden krisetilstand i Mississippi etter uværet som rammet delstaten i helgen.

Dermed kan føderale statlige midler brukes i redningsarbeidet i de rammede områdene. Dette kommer i tillegg til den lokale innsatsen.

– Hjelp er på vei, sa Mississippi-guvernør Tate Reeves på en pressekonferanse søndag.

Over 2000 bolighus er skadet eller ødelagt i uværet i Mississippi i helgen.

– Forstår ikke hvordan noen kan ha overlevd

Minst 25 mennesker er hittil funnet døde i Mississippi, minst 55 er skadet og over 2000 bolighus er skadet eller ødelagt etter at et voldsomt uvær og en tornado raste gjennom flere byer i delstaten. I tillegg omkom en mann i nabodelstaten Alabama da husvognen hans ble kastet rundt flere ganger.

– Jeg forstår ikke hvordan noen kan ha overlevd dette, sier Rodney Porter.

Han bidrar som privatperson i hjelpearbeidet i småbyen Rolling Fork, som er hardt rammet.

– Hus er borte. Hus er oppå hus og kjøretøy er oppå der igjen, sier Porter.

Deanne Criswell i USAs føderale etat for krisehåndtering sier at gjenoppbyggingen vil ta tid.

Vil ta tid å bygge opp

Redningsmannskap begynte søndag å lete gjennom ødelagte bolighus, næringsbygg og offentlige bygg. Flere hundre mennesker har mistet hjemmene sine i uværet.

– Vi vet at det kommer til å ta langt tid å bygge opp igjen, sier Deanne Criswell i USAs føderale etat for krisehåndtering.

Hun sier at det spesielt vil bli utfordrende å skaffe boliger til dem som har mistet hjemmene sine.

Kimberly Patton leter gjennom stedet der hjemmet til et familiemedlem lå i Rolling Fork før det ble jevnet med jorden.

Tigre rømte fra park

Søndag kom en ny runde med uvær i delstatene i sør.

I Georgia førte været førte til at to tigre rømte fra Wild Animal Safari i Pine Mountain i Georgia. Begge tigrene ble etter kort tid funnet, bedøvet og returnert til en sikker innhegning.

Ifølge CNN står over 30 millioner mennesker i delstatene sør og sørøst i USA i fare for å bli rammet av uværet, som kan ta med seg kraftige tornadoer, hagl på størrelse med tennisballer og kraftig vind.