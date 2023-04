Trump reiser til New York mandag ettermiddag

USAs tidligere president Donald Trump sier han drar til New York mandag. Tirsdag møter han i retten for å få presentert tiltalen mot seg.

Donald Trumps private fly gjøres klar på flyplassen i Palm Beach i Florida mandag.

Trump skriver på det sosiale mediet Truth Social at han drar fra eiendommen Mar-a-Lago i Florida og flyr til New York mandag ettermiddag lokal tid.

– Jeg skal, tro det eller ei, til rettsbygningen. Amerika skulle ikke ha vært slik, skriver Trump i innlegget. Rettsmøtet for ham skal etter planen starte tirsdag klokken 14.15 lokal tid.

Som en del av rettssaken vil Trump først gjennomgå standardprosedyren med å avgi fingeravtrykk og la seg fotografere. Deretter fremstilles han for en dommer og vil få presentert tiltalen, hvorpå han ifølge sine advokater vil nekte straffskyld.

Politiet i New York jobbet mandag med å sette opp gjerder rundt Trump Tower på Manhattan.

Politiet forbereder seg

Politiet i New York forbereder seg på uro og jobbet mandag med å sette opp sperringer rundt både Trump Tower og rettsbygningen på Manhattan. En talsmann for domstolen opplyser at andre rettssaler i flere av rettsbygningens etasjer stengtes i forkant av tirsdagens rettsmøte.

Mandag hadde demonstranter som støtter Trump, begynt å samle seg i områdene han skal passere langs ruten. Mange har begynt å sette opp bannere.

Trump har sagt han vil besøke Trump Tower før han skal i retten. Trump Tower var i utgangspunktet åpen, men nå planlegger politiet å stenge gatene i nærheten i perioden Trump er der. I tillegg skal etasjen i rettshuset hvor rettssalen ligger, stenges.

Hysjpenger

Tiltalen er knyttet til utbetaling av såkalte hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels. Selve tiltalen er fortsatt unntatt offentlighet, noe som er vanlig prosedyre i New York før tiltalte fremstilles for en domstol.

Den 76 år gamle ekspresidenten har flere ganger sagt at han er uskyldig og anklager statsadvokat Alvin Bragg, demokraten som ledet etterforskningen mot ham, for å prøve å skade hans valgmuligheter.