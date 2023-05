Sangeren Tina Turner er død, 83 år gammel

Superstjernen Tina Turner sovnet stille inn i Sveits onsdag, ifølge hennes pressetalsperson.

Turner opptrådte på Valle Hovin i 1987. Foto: Morten Hvaal / NTB

NTB

Hun døde i sitt hjem i Küsnacht ved Zürich etter lang tids sykdom, heter det i uttalelsen som er sitert av Sky News. Turner ble 83 år gammel.

– Med henne har verden mistet en musikklegende og en rollemodell, sier talsmannen hennes og kaller henne Dronningen av rock'n roll.

Blant hennes mest kjente låter er «What's Love Got to Do With It» og «The Best».

Tina Turner debuterte på 50-tallet og ble et fenomen på MTV. Hun kom fra et fattig jordbruksområde i Tennessee og overlevde mishandlingen til sin tidligere ektemann Ike Turner, som oppdaget hennes talent da hun var 17 år og giftet seg med henne.

De to opptrådte sammen og hadde en rekke hits gjennom flere år før hun flyttet fra ham under en turnéstopp i Dallas i Texas og la i vei på sin egen karriere og ble en av verdens største rockestjerner.