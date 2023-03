Norsk mann pågrepet for drap etter funn av død kvinne i fryser i Sverige

Mannen som er pågrepet for drap og kvinnen som er funnet død i en fryser i Sverige, er norske statsborgere, opplyser svensk politi. Mannen nekter straffskyld.

NTB-Stian Drake og Snorre Schjønberg

Kopier lenke

Kopier lenke

Ifølge svensk politi er det en eldre mann som er pågrepet. Også kvinnen var eldre, opplyser politiet til NTB. Han og kvinnen var bekjente, men politiet vil ikke si mer om relasjonen mellom de to.

– Vi har funnet en død kvinne i en bolig torsdag, og i den forbindelsen pågrep vi en mann, sier operasjonsleder Torbjörn Roos i politiet i Bergslagen.

NTB har vært i kontakt med mannens forsvarer, advokat Stefan Lilliebäck. Han kan ikke uttale seg om saken, da opplysningen er klausulert.

Pressekontakt for Christina Hallin i Bergslagen politidistrikt sier til NTB at pågripelsen fant sted i vestre del av Värmland. Hun ønsker ikke å gå i detaljer om hvordan politiet fikk vite om saken. Hallin sier at de fikk tips om at det befant seg en død kvinne i boligen.

– Påtalemyndigheten har fram til i morgen klokken 12 på å avgjøre om mannen skal begjæres varetektsfengslet.

Norsk politi ikke involvert

Kripos opplyser til NTB at det er svensk politi som uttaler seg om saken og at de foreløpig ikke er involvert.

– Utenrikstjenesten er ikke kjent med saken utover det som fremkommer i mediene, opplyser utenriksdepartementet til NTB.

Det ble gjort funn av kroppsdeler fra kvinnen i en fryserboks hjemme hos mannen i Värmland, skriver politiet i en pressemelding. følge politiet har likdelene blitt oppbevart der i flere år.

– Både mistenkt og offer er norske statsborgere, skriver politiet.

Nekter skyld

Mannen nekter straffskyld.

Mannen er formelt pågrepet og siktet for drap. Gården der han bor, er sperret av.

En nabo sier til Aftonbladet at de sjelden så den nå drapssiktede mannen.

– Han holder seg for seg selv og har gardinene trukket for. Hvis vi kjører forbi og hilser, så hilser han ikke tilbake.