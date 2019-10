Trumps Syria-beslutning møter kraftig motstand i Kongressen

USAs president Donald Trump blir møtt med fordømmelse av sine egne i Kongressen etter at han åpnet for en tyrkisk invasjon i Nord-Syria.

Republikaneren Lindsey Graham er blant presidentens viktigste allierte i Kongressen. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

NTB-AFP-DPA

For mindre enn 2 timer siden

I spissen for opprøret står den republikanske senatoren Lindsey Graham, som regnes som en hauk i utenrikspolitikken, og som vanligvis er en lojal Trump-støttespiller.

Han jobbet mandag med å få på plass et kongressforslag som vil omgjøre Trumps beslutning om å trekke amerikanske soldater ut av de kurdiskkontrollerte områdene i Nord-Syria.

Forslaget til Graham innebærer at Tyrkia risikerer sanksjoner hvis de angriper syriske kurdere. Han vil også at Tyrkia kastes ut av NATO hvis invasjonen blir iverksatt.

– Jeg vil gjøre alt jeg kan for å få innført sanksjoner mot Tyrkias militære og landets økonomi hvis de setter en fot i Syria, sier Graham, som leder justiskomiteen i Senatet, til TV-stasjonen Fox News.

Republikaneren mener Trumps beslutning om tilbaketrekning er en katastrofe og en skamplett på USAs renommé.

– Risikerer å betale dyrt

Lindsey jobber tett sammen med demokraten Chris Van Hollen og håper å samle bred støtte i begge partier slik at forslaget blir vedtatt i det republikansk-kontrollerte Senatet.

– Kongressen må gjøre det klart at Tyrkia vil måtte betale en høy pris hvis de angriper syriske kurdere, sier Van Hollen.

Også Mitt Romney, som i likhet med Graham er republikansk senator, advarer mot Trumps beslutning. Det vil være et «forræderi» mot kurderne og få USA til å fremstå som en alliert som ikke er til å stole på, mener han.

Romney er en av få republikanere som flere ganger har uttrykt seg kritisk til Trump.

Trump advarer Tyrkia

Mandag rykket Pentagon ut og sa at USA fortsatt prøver å overtale Tyrkia til å la være å invadere det nordøstlige Syria. Samtidig sier amerikanske tjenestemenn at bare et 20-tall av USAs rundt 1.000 soldater er tatt ut av det aktuelle grenseområdet.

Trump selv har forsvart sin plutselige kunngjøring om tilbaketrekning, ved å vise til at kurderne har fått enorme summer og utstyr fra USA.

Mandag endret han imidlertid tonen og kom med en kraftig advarsel mot Tyrkia, tilsynelatende som en reaksjon på de harde utfallene i Kongressen.

– Hvis Tyrkia gjør noe som jeg, i min store og enestående visdom, vurderer å være over grensen, vil jeg fullstendig ødelegge og utslette Tyrkias økonomi, skriver Trump på Twitter, men uten å gå i detaljer om hva som vil være et brudd på hans grenser.

Det fryktes at den kurdiske YPG-militsen vil oppgi vaktholdet ved blant annet al-Hol-leiren hvis tyrkiske styrker rykker inn i området.