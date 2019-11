Jente omkom da bro kollapset i Frankrike

Ei 15 år gammel jente mistet livet og en lastebilsjåfør er savnet etter at en bro kollapset sørvest i Frankrike mandag. Minst to kjøretøy havnet i elven Tarn.

KNAKK: En 15 år gammel jente omkom i ulykken da hengebroen knakk, og bilen hun satt i havnet i elven. Olivier Le Corre via AP/NTB scanpix

NTB-AFP

En personbil og en lastebil falt i elven da hengebroen kollapset ved Mirepoix-sur-Tarn nord for Toulouse. Ulykken skjedde idet de to bilene kjørte ut på broen fra hver sin kant.

15-åringen var en av passasjerene i personbilene. Moren hennes og fire andre personer klarte å komme seg fri fra bilene. Noen klarte å svømme i land selv, andre ble reddet av forbipasserende.

Redningsarbeidere fortsetter søket etter den savnede lastebilsjåføren. Det var en stund uklart om et tredje kjøretøy også hadde havnet i elven, men søket viste at det ikke var tilfellet.

En storstilt redningsaksjon ble satt i gang etter ulykken. Om lag 70 brannfolk deltok, i tillegg til dykkere, en hundepatrulje og tre helikoptre.

TV-bilder viser at broen hadde knekt på to steder, og at mesteparten av broen ligger under elvevannet. Den 155 meter lange hengebroen ble bygd på 1930-tallet og tålte maksimum 19 tonn. Mange fotgjengere, deriblant skolebarn, pleier også å krysse broen.