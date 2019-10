Terroreksperter tror IS vil leve videre

Abu Bakr al-Baghdadi gjorde IS til en av verdens mest fryktede grupper. Selv om han nå er drept, vil organisasjonen leve videre, mener eksperter.

For mindre enn 2 timer siden

TALE: Et bilde av IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi, som er hentet fra en video som ble publisert på nettet i juli 2014, og som viser ham under en tale i en moské i Mosul i Irak. AP / NTB scanpix

NTB-TT

Meldingene søndag om at IS-lederen ble drept i en amerikansk operasjon nordvest i Syria, vekker spørsmål om jihadistgruppens framtid.

– Hans personlighet og ledelse har betydd mye, sier terrorforskeren Magnus Ranstorp til det svenske nyhetsbyrået TT.

Han tror nyheten om Baghdadis død vil bety et tilbakeslag for IS ettersom Baghdadi både har vært organisator og en visjonær kraft. Blant annet fikk hans løfte om en islamsk stat – et kalifat – tusener til å slutte seg til bevegelsen.

– Vi leve videre

Men tiltrekningskraften og de grunnleggende ideene bak IS står ikke og faller med gruppas ledere, påpeker Ranstorp.

– IS bygger ikke på en leder, men på strukturer og ideologi, sier han.

Også terrorforskeren Hans Brun har vanskelig for å se at Baghdadis død vil innebære slutten på IS.

– Det finnes veldig mange mennesker i disse nettverkene, og mange av dem er dessverre veldig kompetente, for eksempel i å organisere seg militært. Mange regner dessuten med at mennesker kan forsvinne, og det innebærer ikke at organisasjonen kommer til å slutte å fungere, sier han.

SYRIA: Kvinner med IS-tilknytning i al-Hol-leiren i Syria. Maya Alleruzzo / AP / NTB Scanpix

– Terrorens ansikt

Selv om Baghdadi ble omtalt som IS' leder, har han kanskje vært viktigere som symbol og ikke minst som et ansikt på den terroren som har skapt frykt i hele verden, mener Brun.

Han mener drapet kommer på et heldig tidspunkt for president Donald Trump, som politisk er under hardt press, og tror det vil ha betydning hvordan Trump kommenterer opplysningene.

– Han kommer til å skape sin helt egen fortelling om dette, mener Brun.

Trump: – Syk og fordervet

Trump bekreftet søndag ryktene om Baghdadis død.

– I går kveld sørget USA for at verdens fremste terroristleder fikk som fortjent, erklærte presidenten.

Ifølge Trump hadde Baghdadi flyktet inn i en tunnel med tre av barna sine, der han utløste en selvmordsvest og tok med seg de tre i døden.

– Han var en syk og fordervet mann, og nå er han borte. Han døde som en hund. Han døde som en feiging. Verden er et mye tryggere sted. Gud velsigne USA, framholdt Trump.