Greta, Donald og de

Første dag på det verdensøkonomiske toppmøtet i Davos utviklet seg til en verbal tvekamp mellom USAs president Donald Trump og den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg.

PÅ SAMME TALERSTOL: Den 17 år gamle skoleeleven Greta Tunberg og den 73 år gamle presidenten Donald Trump delte felles talerstol i Davos. De ble ikke enige. Foto: DENIS BALIBOUSE / X90072

Mannen var tydelig nervøs. I nærmere en time hadde han sittet i en overfylt konferansesal og fiklet med mobiltelefonen sin med all verdens børskurser i hånden. Urolig for talen som var pekt ut som det absolutte høydepunktet på oppmøtet i Davos i Sveits: Donald Trumps åpningstale.

– Man vet aldri om han plutselig sier noe som får aksjekursene til å stupe og ødelegge dagen, sa mannen som forvalter et stort arabisk kapitalfond, som ønsket å være anonym.

– Slikt kan skade forretningene.

En time seinere pustet han lettet ut. Donald Trump brakte verken med seg trusler om nye kriger, handelskriger eller andre utfall som kunne være bad for business. Børser og aksjekurser holdt seg i ro.

Faktisk var ikke Donald Trump kommet til Davos for å snakke verken til deltakerne eller den internasjonale eliten av statsledere, rikfolk og toppsjefer de representerer.

Han kom til Davos for å tale til den amerikanske arbeiderklassen – nærmest Davoselitens motpol – og til kjernevelgerne på TV-kanalen Fox News. Og han gjorde det med en nesten monoton oppregning av en rekke selverklærte suksesshistorier, som frem mot det amerikanske presidentvalget om mindre enn ti måneder skal overbevise velgerne om hva han har fått til. Alt mens et par politiske motstandere diskret delte ut papirer med faktasjekker som motsa mye av det Trump fortalte om på scenen.

Tvekampen

I Davos fant Donald Trump ikke desto mindre en scene hvor han kunne nå gjennom på amerikanske medier med glade valgbudskap, samtidig med at mediene hjemme i USA ellers har fokus rettet mot den historiske riksrettssaken om maktmisbruk som startet mot presidenten nesten samtidig med at han snakket i Davos. Historisk eller ikke: Trump hadde fløyet. Signalet er ikke til å misforstå: Trump blåser i anklagene.

Til gjengjeld nølte han ikke med å sende små verbale giftige stikk mot den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg, som mer enn noen statsleder snakket Trump midt imot i klimadebatten som er hovedtema på årets møte i Davos. Møtets åpningsdag bekreftet dessuten klart at dette er en debatt som i stor grad har utviklet seg til en tvekamp mellom USAs mektigste mann, den 73 år gamle president Trump, og den 17 år gamle svenske skoleeleven Greta Thunberg, som ikke lar seg stanse.

– Vi må stoppe de konstante dommedagsprofetiene, sa Donald Trump med en dårlig skjult henvisning til Greta Thunbergs advarsel på fjorårets Davosmøte om at kloden står i brann – at «huset vårt brenner».

– Dette er ikke en tid for pessimisme. Det er på tide med optimisme, mente den amerikanske presidenten som har trukket USA ut av den internasjonale Parisavtalen.

Og mens Greta Thunberg satt blant tilhørerne i den proppfylte salen varslet han at USA til gjengjeld gjerne vil støtte et Davos-initiativ om å plante en milliard trær rundt om i verden. Noe som Thunberg seinere skulle kommentere, og noe som slett ikke imponerte Hindou Oumarou Ibrahim, som leder en urfolksorganisasjon i den sentralafrikanske staten, Tsjad.

– Det er fint å plante trær. Men hva med å passe på trærne som allerede står her og er en del av våre naturlige økosystem, men som nå hogges i et tempo vi ikke tidligere har opplevd, i Amazonas i Brasil, sa hun.

«Alarmistene»

Og så var det Greta Thunberg.

Før hennes egen store tale seinere på tirsdag deltok hun i en mindre morgensesjon hvor hun ble spurt om hvordan det føles å bli mobbet av voksne. Ingen nevnte Donald Trump, som tidligere har betegnet henne som en sint jente som heller bør gå en tur på kino. Men alle tenkte nok på ham.

– Det er mange som har sagt at vi unge er alarmister. Jeg pleier å svare med å lese fra side 108 i kapittel to i den siste rapporten fra FNs klimapanel, svarte hun og leste opp:

– Helt nøyaktig står det at om vi skal ha 75 prosents sjanse for å begrense den globale temperaturstigningen til under 1,5 grader celsius, så ville det pr. 1. januar 2018 være 420 gigatonn karbondioksid igjen i våre CO₂-budsjett. Det tallet er naturligvis mye lavere i dag, for vi slipper ut omkring 42 gigatonn CO₂ hvert eneste år. Jeg sier dette igjen og igjen, men det er aldri noen medier som gidder å skrive det. Men dette er vitenskapen, sa Thunberg.

To fronter

Dermed var to fronter trukket opp.

Den ene fronten går mellom opportunismen hos en amerikansk presidenten som er på valg og har behov for å fremstille sin egen suksess og erklære at «den amerikanske drømmen er tilbake», og en svensk tenåring som insisterer på at politikerne må lytte til vitenskapen fremfor å diskutere den.

Den andre fronten går mellom en nasjonalistisk president som fokuserer på å skape arbeidsplasser til amerikanske arbeidere her og nå, og en representant for en ny generasjon unge, som i møte med storbranner, tørker, oversvømmelser og økende temperaturer føler fremtiden deres er truet. En fremtid hvor mange av nåtidens aldrende politikere ikke lenger vil kunne stå til ansvar.

– For et år siden kom jeg til Davos og advarte om at huset vårt står i brann. Jeg sa at jeg ville dere skulle få panikk, sa Greta Thunberg i den store talen sin seinere på dagen med en dårlig skjult adresse til Donald Trumps utspill mot «dommedagsprofetier».

– Jeg har blitt advart om at det er farlig å få folk til å gå i panikk over klimakrisen, men tro meg, det er går helt fint. Jeg har gjort det før, og det skjer absolutt ingenting, fortsatt Thunberg til stor applaus.

– Og bare til referatet: Når barn ber dere om å få panikk, så ber vi dere ikke å gjøre som dere har gjort hittil. Vi ber dere ikke om å sette deres lit til teknologier som knapt nok eksisterer og kanskje aldri kommer til å gjøre det heller. Vi ber dere ikke om å lirke med tall over utslippene deres eller betale dere bort fra det ved å plante trær i Afrika, mens Amazonas’ regnskog blir hogd, tilføyde den svenske tenåringen, som dermed fikk inn enda et støt i tvekampen mot Trump.

Stille i båten

Men hun utvidet kampen ytterligere. Samtidig med at deltakerne i Davos er enige om at klimakrisen er vår tids største utfordring, så er det mange andre enn Donald Trump som sitter stille i båten. Der Trump kort og brutalt har trukket USA ut av den internasjonale klimaavtalen som skal begrense de globale temperaturøkningene, så lever de ganske enkelt ikke opp til den.

– Alle fokuserer på Trump, men de burde fokusere like mye på de andre, oppfordret Greta Thunberg, som er invitert til Davos sammen med andre unge klimaaktivister. Og en av dem, den zambiske tenåringen Natasha Mwama, hadde følgende beskjed til toppmøtet:

– Jeg er sikker på at dere alle lytter nå, men det dreier seg om hva dere gjør etterpå.

Greta Thunberg fulgte opp med forrige års advarsel – den som Donald Trump ikke brydde seg om:

– Huset vårt står fortsatt i brann, og passiviteten deres gir næring til flammene.

Hørte ikke

Den delen hørte ikke Donald Trump. Han hadde allerede dratt. Det samme hadde den arabiske finansmannen, som fryktet for aksjene sine under presidentens tale, men nå skulle ut for å diskutere mulighetene i grønne investeringer. For det er den andre siden av Davosmøtet: Det er et forsøk på å bygge forbindelser mellom politikerne som – i prinsippet – skal stake ut en ny grønn kurs, og forretningsfolkene som skal realisere den i konkrete beslutninger og investeringer. Mange av dem har innsett at tidene har skiftet, og at de er tvunget til å gå mot grønnere tider og finne nye investeringsmuligheter.

– Det har lenge vært en oppfatning at det grønne skiftet vil koste arbeidsplasser, men vi kan skape like mange som vi mister, sier Andrew Liveris, som er direktør i den saudiarabiske oljegiganten Saudi Aramco.

– For vårt vedkommende handler det om å omdefinere oss fra et fossilt oljeselskap til et grønt energiselskap.

Den danske energikjempen Ørsted, som også er representert i Davos, er en av dem som har vist vei. Men folk som Andrew Liveris mener at det er politikerne som må legge rammene.

– Det mangler politisk mot.

Donald Trump vil nok mene han allerede har gjort det fantastisk. Greta Thunberg vil derimot være uenig: Det går for tregt. Huset vårt står i brann.

Publisert: Publisert 23. januar 2020 06:27

