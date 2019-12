Britisk supermarked stanser produksjon av julekort i Kina etter melding fra antatt fange

Den britiske supermarkedkjeden Tesco stanser julekortproduksjonen ved en fabrikk i Kina etter at en melding på ett av kortene skapte mistanke om tvangsarbeid.

Inne i en julekortpakke av dette slaget fant seks år gamle Florence Widdicombe det som kan se ut som et desperat bønn om hjelp fra en fange i Kina. Foto: Tesco

NTB

Meldingen ble funnet av seks år gamle Florence Widdicombe og inneholdt et rop om hjelp fra angivelige fanger som hevdet å bli utsatt for tvangsarbeid, ifølge avisen Sunday Times.

På kortet med bildet av en katt med nisselue har noen skrevet at de er utenlandske fanger i et fengsel i Kina.

– Tvangsarbeid mot vår vilje. Hjelp oss å varsle en menneskerettighetsorganisasjon, heter det videre.

– Sjokkert

En talskvinne for Tesco sier at selskapet er sjokkert. Hun opplyser at produksjonen ble stanset umiddelbart, og at kortene ikke lenger vil være til salgs mens selskapet undersøker saken.

– Vi avskyr bruk av fangearbeid og vil aldri tillate det i vår leveransekjede, sier hun.

Avviser bruk av fangearbeidere

Ifølge Tesco er kortet produsert hos Zheijiang Yunguang Printing. Så sent om i november i år ble det gjennomført en uavhengig kontroll av fabrikken. Da ble det ifølge selskapet ikke funnet noe bevis for at det foregikk tvangsarbeid.

Mandag avviser produsenten å ha benyttet seg av fangearbeidere, skriver BBC.

– Vi har aldri gjort det som blir beskrevet, sa en talsperson for produsenten til Global Times i Kina.

Produsenten beskriver anklagene som «en farse».

– Vi ble kjent med dette gjennom enkelte utenlandske medier som tok kontakt med oss. Vi har ikke gjort dette, sa talspersonen.

Navn på tidligere fange

Ifølge Sunday Times inneholder meldingen også en oppfordring om å ta kontakt med en mann kalt Peter Humphrey.

Seksåringens far søkte opp navnet og oppdaget at Peter Humphrey er en tidligere journalist som tilbrakte ni måneder i Qingpu.

Han fikk kontakt med Humphrey, som så kontaktet andre tidligere fanger. De skal ha bekreftet at utenlandske fanger har pakket julekort for Tesco. Det er Humphrey som har skrevet artikkelen i The Times.

Tesco er verdens tredje største supermarkedskjede med virksomhet i blant annet Kina, India og Irland.

