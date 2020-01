Norge ber USA svare på hvorfor Soleimani ble likvidert

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) vil ikke fordømme attentatet på den iranske generalen Qasem Soleimani, men venter fortsatt på USAs begrunnelse.

Millioner av iranere tok denne uka et siste farvel med generalen Qasem Soleimani, som ble likvidert i et amerikansk droneangrep i Bagdad 3. januar. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har bedt USA om svar på hvorfor den iranske generalen Qasem Soleimani ble likvidert. Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB-Nils-Inge Kruhaug

Søreide kom med en «sterk fordømmelse» da demonstranter angrep den amerikanske ambassaden i Bagdad, og hun «fordømte» også Irans gjengjeldelse – rakettangrepet mot to amerikanske militærleirer i Irak.

– Det er nokså naturlig at en norsk utenriksminister fordømmer et angrep på en leir der norske soldater er, og der norske soldater kunne ha vært i fare, sier hun til NTB.

Bedt om informasjon

USAs likvidering av den iranske generalen Qasem Soleimani i Irak, som var årsaken til protestene utenfor USAs ambassade i Bagdad, vil hun derimot ikke fordømme.

– Vi har vært veldig klare på at vi ikke kjenner bakgrunnen for hvorfor USA valgte å gå til aksjon, og det er også noe vi og andre allierte og nærstående har bedt USA om mer informasjon om, sier Søreide.

– Derfor har vi heller ikke gjort en folkerettslig vurdering av det, sier hun.

Krever gransking

FNs spesialrapportør for utenomrettslige henrettelser, den franske menneskerettighetseksperten Agnès Callamard, slo tidlig fast at attentatet på Soleimani var ulovlig og har bedt om en uavhengig gransking.

Callamard viser til at USA i sin begrunnelse opplyste at Soleimani ble likvidert «for å hindre framtidige iranske angrepsplaner».

– Framtidige er ikke det samme som nært forestående, som er en forutsetning i henhold til folkeretten, slår hun fast.

Det er ikke kjent om Norge støtter Callamards krav om uavhengig gransking, men dette kan bli tema når Søreide torsdag skal orientere Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité om sitt syn på konflikten.

Merkelig

– Norge må selvsagt komme med hard kritikk av drapet. En rekke ledende amerikanske politikere har kritisert beslutningen, så det er merkelig om ikke Norge tør å gjøre det samme, sier SV-leder Audun Lysbakken, som er medlem av komiteen.

– I denne krisen må vi si sannheten om begge parter. På den ene siden har vi et brutalt og undertrykkende presteregime i Iran som står bak krig og drap i en rekke naboland, på den andre et USA som helt siden invasjonen av Irak i 2003 har opptrådt som en elefant i en glassbutikk i Midtøsten, sier han til NTB.

– SV støtter kravet fra FNs spesialrapportør om en uavhengig gransking, det er et krav Norge må kunne stille seg bak, sier Lysbakken.

Etterlyser beviser

Leder av Amnesty Norge, Jon Peder Egenæs, etterlyser i likhet med Callamard beviser fra USA for at Soleimani utgjorde en umiddelbar trussel mot amerikanske liv.

– Hvis de ikke kan bevise selvforsvar, har de brutt folkeretten, slo han fast overfor NTB tidligere i uka.

Folkerettsekspert Mads Harlem mener at USA også må bevise at den irakiske militsen som har angrepet amerikanske mål, var under Soleimanis kontroll.

– Dersom det skulle vise seg at militsen ikke var under Soleimanis kontroll, men kun ble støttet økonomisk av Iran, ville han ikke vært et lovlig mål, er hans vurdering.

