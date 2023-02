Omfattende dataangrep mot en rekke nettsteder og IT-tjenester i Sverige

Hackergruppen Anonyomus Sudan hevder å ha gjennomført et stort cyberangrep mot flere svenske nettsteder søndag. Beredskapsmyndigheten i Sverige sier angrepet treffer bredt.

NTB-TT

Ifølge avisen Expressen er det akkurat nå problemer for blant annet Bank-id, e-legitimasjon, Klarna og Vattenfall.

– Vi er klare over saken, og hackerangrepet treffer bredt når det gjelder svensk infrastruktur. Vi hjelper de som er mest berørt, sier pressekontakt Emelie Ruud i det svenske direktoratet for samfunnsvern og beredskap (MSB) til Aftonbladet.

Ifølge Expressen har gruppen angrepet flere mål i Sverige tidligere, blant annet SAS og SVT tidligere denne uken.

Aftonbladet skriver at Anonyomus Sudan nylig advarte om at de vil utføre et angrep mot flere samfunnsviktige virksomheter og myndigheter søndag. Ifølge avisen skyldes cyberangrepene de nylige koranbrenningene i Sverige, og Russland pekes ut som ansvarlig for angrepet.