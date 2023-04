Finland går inn i Nato tirsdag: – Heiser det finske flagget for første gang

Finland vil offisielt bli medlem av forsvarsalliansen Nato tirsdag, ifølge generalsekretær Jens Stoltenberg. Han er trygg på at Sverige snart står for tur.

– I morgen vil vi ønske Finland velkommen som det 31. Nato-medlemmet. Det vil gjøre Finland tryggere og vår allianse sterkere, sa Nato-sjef Jens Stoltenberg på mandagens pressekonferanse.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

– Dette er en historisk uke, sa Stoltenberg da han presenterte nyheten på en pressekonferanse i Brussel mandag.

Nyheten bekreftes også av Finlands presidentkontor. Samme dag som finnene blir medlem, møtes forsvarsalliansens utenriksministre i den belgiske hovedstaden.

– I morgen vil vi ønske Finland velkommen som det 31. Nato-medlemmet. Det vil gjøre Finland tryggere og vår allianse sterkere. Vi vil heise det finske flagget for første gang her på Nato-hovedkvarteret, sier Stoltenberg.

Niinstö reiser ned

Han legger til at dette også vil styrke sikkerheten til Sverige, selv om landet ennå ikke er formelt medlem av Nato.

Det er Finlands president Sauli Niinistö som deltar i den offisielle tiltredelsesseremonien i Natos hovedkvarter, opplyser hans eget kontor.

Mandag forrige uke fikk finnene ja fra Ungarns nasjonalforsamling, og torsdag fulgte Tyrkia etter. Dermed har samtlige 30 medlemsland i Nato godkjent Finlands søknad.

Stoltenberg peker på at Finlands tiltredelsesprosess er den raskeste i Natos historie.

Det er Finlands president Sauli Niinistö som deltar i den offisielle tiltredelsesseremonien i Natos hovedkvarter.

Russland vil styrke sin militære kapasitet i nord og nordvest som svar på Finlands innlemmelse i Nato, ifølge nyhetsbyrået Ria.

Det er viseutenriksminister Aleksandr Grusjko som opplyser dette til det russiske nyhetsbyrået.

Vanskelig prosess

Finnene og Sverige snudde i Nato-spørsmålet etter Russlands invasjon av Ukraina i februar i fjor. De to landenes søknader ble akseptert under Nato-toppmøtet i Madrid i juni og har siden i tur og orden blitt ratifisert av medlemslandenes nasjonalforsamlinger.

I Ungarn og Tyrkia har prosessen imidlertid blitt trenert, og Tyrkia har stilt en rekke krav til de nordiske landene. Blant annet krever tyrkerne at Sverige må utlevere en rekke personer med tilknytning til kurdiske organisasjoner og Gülen-bevegelsen.

I midten av mars sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan at han var rede til å slippe inn Finland, men ikke Sverige.

– Sverige svært integrert

På mandagens pressekonferanse ble Stoltenberg spurt om han er skuffet over at Sverige ikke blir med samtidig.

– Jeg er helt overbevist om at også Sverige snart blir medlemmer, sier Nato-sjefen og understreker at han vil jobbe hardt for å få svenske inn i alliansen.

Selv om Sverige fortsatt står på utsiden som følge av Ungarn- og Tyrkia-nei, mener Stoltenberg at svenskene allerede er «svært integrert i Nato».