Over 100 pågrepet etter skoleforgiftninger i Iran

Iranske myndigheter sier de har pågrepet over 100 personer etter de mystiske forgiftningene av skolejenter i landet.

NTB

Siden slutten av november har mange skolejenter blitt rammet av besvimelser, pusteproblemer og andre symptomer. Det er også meldt om ubehagelig lukt på flere skoler. Enkelte av jentene har måttet få behandling på sykehus.

Søndag melder statskontrollere iranske medier at over 100 personer er «identifisert, arrestert og er under etterforskning».

– Blant de arresterte er det personer med fiendtlige motiver og med mål om å skape frykt i befolkningen og hos elevene slik at skolene stenges, heter det i meldingen fra innenriksdepartementet.

Her står det også at det ikke er meldt om syke elever siden midten av forrige uke.