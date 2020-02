Bloomberg får delta i Demokratenes neste presidentdebatt

Styrtrike Michael Bloomberg har kvalifisert seg til å delta på den neste TV-debatten for demokrater som kjemper om å bli partiets presidentkandidat.

New Yorks tidligere borgermester og milliardær Michael Bloomberg håper å bli Donald Trumps utfordrer i høstens valg. Her driver han valgkamp blant afroamerikanere i Houston i Texas. Foto: Foto: David J. Phillip / AP / NTB scanpix

NTB

Når Bloomberg entrer scenen i Las Vegas onsdag, er det første gang han stiller i en debatt med sine rivaler, blant dem Bernie Sanders og Joe Biden.

En ny meningsmåling viser at Bloomberg har 19 prosent oppslutning på nasjonalt plan. Målingen kommer fra NPR/PBS News Hour/Marist og ble publisert tirsdag.

Demokratenes nasjonalkomité endret nylig reglene for hva som skal til for at kandidatene får lov å delta i debattene, noe som åpnet døra for Bloomberg.

