Iran avviser å ha løyet – protestene fortsetter

Iran avviser å ha løyet om nedskytingen av det ukrainske passasjerflyet, men i Teheran fortsetter protester for tredje dagen på rad.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

TÅREGASS: Demonstranter holder blomster ved et universitet i Teheran samtidig som politiet avfyrer tåregass mot en protest mot iranske ledere. Bildet ble tatt lørdag, samme dag som iranske myndigheter innrømmet å ha skutt ned et ukrainsk passasjerfly ved et uhell. Foto: AP / NTB scanpix

Mandag samlet igjen folk seg i gatene i Irans hovedstad for å demonstrere mot landets islamske ledere, og igjen ble det observert opprørspoliti i gatene, melder Reuters.

Flere videoer fra demonstrasjonene dager før sirkulerer på nettet. De ser ut til å vise at demonstranter i Teheran blir møtt med tåregass og at minst én person ble skadd.

Det ene opptaket viser en kvinne som etterlater et blodspor på bakken idet hun blir båret bort. Mennesker rundt henne roper at hun er blitt skutt med skarp ammunisjon i beinet.

Politiet i Teheran avviser imidlertid at det er blitt skutt mot demonstrantene.

– De har fått ordre om å vise tilbakeholdenhet, fremholdt politisjef Hossein Rahimi i en uttalelse som mandag ble lagt ut på nettsiden til iransk TV, ifølge Reuters.

Videoene er sendt til en menneskerettsgruppe i New York, Center for Human Rights in Iran, og APs eksperter mener de er ekte. De viser også at demonstranter flykter etter at en tåregassbeholder lander midt mellom dem. Folk hoster og spytter mens de forsøker å komme seg unna gassen. En kvinne roper: – De skjøt tåregass mot folk! Azadiplassen! Død over diktatoren!

IRAN: Bildet er hentet fra en video som ser sendt til et menneskerettssenter i New York drevet av eksiliranere og skal ifølge kildene vise demonstranter som flykter fra politiet på Frihetsplassen i Iran. Foto: AP / NTB scanpix

Trump flytter fokus

De siste dagene har Trump-administrasjonen valgt å snakke mindre om begrunnelsen for USAs likvidering av den iranske generalen Qasem Soleimani den 3. januar, og i stedet vendt oppmerksomheten mot iranske protester mot prestestyret. President Donald Trump har blant annet tvitret en advarsel mot iranske ledere om ikke å angripe fredelige demonstranter.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Robert O'Brien har antydet at USA ser dette som en anledning til å øke presset på Irans ledere, som allerede er under enormt press som følge av de amerikanske sanksjonene mot landet.

Også forsvarsminister Mark Esper synes nå å være mer opptatt av å få fokuset over på demonstrasjonene i Iran enn å forklare Trumps utsagn om at Soleimani ble drept fordi han utgjorde en umiddelbar trussel mot mange amerikaneres liv.

– Du kan se at det iranske folket står opp og forsvarer sin rett, sitt håp for en bedre regjering, et annet regime, sier Esper i forbindelse med protestene som har brutt ut etter at Iran innrømmet å ha skutt ned et ukrainsk passasjerfly ved et uhell sist onsdag. Alle de 176 personene om bord omkom, de fleste var iranere eller iransk-canadiere.

– Ingen løy

Drapet på Soleimani utløste en skarp opptrapping i spenningsnivået mellom Iran og USA, som i sin tur ser ut til å ha medvirket til at passasjerflyet ble skutt ned.

Iranske myndigheter sliter nå med å forklare hvorfor det tok tre dager før de innrømmet at flyet ble skutt ned av en iransk luftvernmissil få minutter etter at det tok av fra Teheran onsdag morgen.

I Iran er mange rasende både på grunn av nedskytingen og myndighetenes håndtering. Men iranske myndigheter fastholder at de aldri forsøkte å skjule sannheten.

– I disse sorgfulle dagene er det rettet mye kritikk mot relevante tjenestemenn og myndigheter ... noen tjenestemenn ble til og med anklaget for å ha løyet og for en dekkoperasjon, men, med all oppriktighet, det var ikke tilfelle, sier regjeringens talsmann Ali Rabiei til iransk fjernsyn mandag.

Iranske ledere har forklart nedskytingen med at Iran var i høy beredskap i frykt for at USA kom til å gå til angrep etter de iranske rakettangrepene mot USAs baser i Irak natt til onsdag. En soldat skal ha trodd at Boeing-flyet var en amerikansk krysserrakett, og han skal kun ha hatt sekunder på seg til å reagere.

Etterlyser begrunnelse

Både i USA og europeiske land har politikere etterlyst begrunnelsen for likvideringen av Soleimani, som ledet elitestyrken i den iranske Revolusjonsgarden. Det er nå halvannen uke siden han og flere irakiske militsledere ble drept i et målrettet droneangrep ved flyplassen i Bagdad.

Drapet på Soleimani ble gjennomført samtidig som Trump var under stort press som følge av riksrettsprosessen mot ham i Kongressen, og det har vært spekulert på om angrepet skulle bidra til å ta oppmerksomheten bort fra riksrettsprosessen.

Også Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har bedt USA om en forklaring på hvorfor Soleimani ble likvidert. I påvente av begrunnelsen har Norge foreløpig ikke fordømt drapet.

Publisert: Publisert 13. januar 2020 16:23

