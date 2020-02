Trump: USA er sterkere enn noen gang

USAs president Donald Trump leverte en selvgratulerende tale om rikets tilstand natt til onsdag.

USAs president Donald Trump sier økonomien i landet blomstrer. Han trakk blant annet fram nye handelsavtaler og politiske endringer som årsaken til det. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

NTB

– USAs fiender er på flukt, USAs formue er på vei opp og USAs framtid er skinnende lys, startet Trump fra Kongressens talerstol natt til onsdag norsk tid.

«USAs store comeback» og gjennomsyret av Trumps «ubøyelige optimisme», sa Det hvite hus på forhånd at talen skulle handle om. Og talen, som varte i en halvannen time, dreide seg i hovedsak om det.

Trump trakk fram administrasjonens oppnåelser etter tre år ved makta, alt fra at økonomien er «den beste gjennom tidene» til at grensene er sterkere enn de noen gang har vært, og at USA har «høy respekt igjen».

Lav arbeidsledighet

Ifølge presidenten er fattigdommen for enkelte grupper historisk lav, det er også arbeidsledigheten for enkelte grupper. I tillegg er ungdomsledigheten på bunnivå, sa Trump.

– Årene med økonomisk forfall er over. USA er sterkere enn noen gang, fortsatte han.

Høye børskurser ble også brukt til å forklare at USAs familier har det bedre nå enn de hadde da han tiltrådte for tre år siden.

– Sammenlignet med mange av dem som har hatt denne jobben før meg, holder jeg mine løfter. Vi gjør jobben vår, sa Trump.

Iskaldt forhold

Bak Trump satt visepresident Mike Pence og Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi. Deres reaksjoner på talen gjenspeilet den splittende Kongressen. Som de øvrige republikanerne i salen reiste Pence seg svært ofte for å applaudere, mens Pelosi satt og lyttet, og noen ganger ristet hun på hodet.

Det iskalde forholdet mellom Pelosi og Trump er nok en gang tema i forbindelse med at hun rev i stykker en kopi av presidenten tale mens han mottok applaus da seansen var over.

I forkant av talen strakte Pelosi også ut hånden sin til Trump, men han tok den ikke, men det er ukjent han i det hele tatt så den, skriver nyhetsbyrået AP.

Et annet symbol som fikk oppmerksomhet, var at en rekke Demokrater var kledd i hvitt. Pelosi sa i forkant at det er for å vise støtte for den pågående kampen for å oppnå likestilling for kvinner i hele landet. Også i fjor var en rekke Demokrater kledd i hvitt.

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, rev i stykker en kopi av USAs president Donald Trumps tale mens han fikk applaus for sin tredje State og the Union-tale i Kongressen onsdag. Til venstre visepresident Mike Pence. Foto: Foto: Patrick Semansky/ AP/ NTB scanpix

– Tyrann

Foruten Trumps fortrolige, hans fremste politiske fiender i Washington og hans nærmeste familie, satt en håndfull spesielt inviterte gjester i Capitol Hill. Blant dem var Venezuelas opposisjonsleder Juan Guaidó og Brexitpartiets leder Nigel Farage.

Trump lovet i talen blant annet at Venezuelas president Nicolás Maduro, som han kalte en «tyrann», skal avsettes. Han hyllet også Guaidó, som av blant andre USA er ansett som Venezuelas midlertidige president.

På forhånd var det knyttet spenning til om han kom til å nevne riksrettssaken mot ham, men slik Det hvite hus antydet, så ble det ikke nevnt med ett ord. Om under 24 timer skal Senatet stemme over om han skal avsettes.

Publisert: Publisert: 5. februar 2020 06:38

