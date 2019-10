Nordmenn har flyktet fra leir med IS-fanger i Syria

Nordmenn tilknyttet IS er blant de mer enn 700 utlendingene som har rømt fra en flyktningleiren Ain Issa i Syria, ifølge kurdiske myndigheter.

Røyk stiger opp etter et angrep i grensebyen Tel Abyad i den nordlige delen av Syria. Tel Abyad ligger et par mil nord for Ain Issa, hvor over 700 mennesker skal ha flyktet fra en leir med IS-fanger. Foto: Lefteris Pitarakis / AP / NTB scanpix

NTB

For mindre enn 2 timer siden

Over 700 utlendinger med forbindelser til ekstremistgruppa IS har flyktet fra en leir i byen Ain Issa i Syria, ifølge kurdiske myndigheter i området.

Den svenske avisa Expressen har snakket med kurdiske flyktning- og migrasjonsmyndigheter som opplyser at de fleste som har rømt kommer fra Europa, inkludert Norge og Sverige.

Om lag 12.000 mennesker befinner seg i leiren, og blant disse skal det være nesten tusen kvinner med familiebånd til IS-medlemmer. Barn av disse kvinnene befinner seg også i leiren.

Ain Issa ligger nord for Raqqa, som tidligere fungerte som en slags hovedstad for den ytterliggående islamistgruppa IS.

Kurdiske myndigheter hevder at til sammen 785 utlendinger har flyktet fra leiren. Fangene skal ha angrepet portene etter at leiren ble rammet av et artilleriangrep søndag.

Tyrkias offensiv

Artilleriangrepet er i praksis er et uttrykk for støtte til IS, hevder de kurdiske myndighetene, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Leiren skal ha blitt angrepet av styrker som er alliert med Tyrkia.

Tyrkia startet en planlagt offensiv nord i Syria tidligere denne uka og kjemper mot kurdiske styrker i den kurdiskkontrollerte delen av landet. I dette området er det flere leirer med antatte IS-medlemmer og deres familier, og flere kvinner og barn med tilknytning til Norge befinner seg i leiren al-Hol.

Kamp om byer

Byen Ras al-Ain, som ligger nær grensa mot Tyrkia, er blitt gjenerobret av kurdiske styrker, meldte eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) søndag.

Over 20 mennesker skal ha blitt drept i motangrepet mot Ras al-Ain. Lørdag hevdet Tyrkias forsvarsdepartement at de hadde tatt kontroll over byen.

Samtidig melder det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu at den syriske byen Suluk er erobret av styrker alliert med Tyrkia. Denne byen ligger en mil sør for grensa mellom Tyrkia og Syria.

Minst 130.000 mennesker er fordrevet fra sine hjem som følge av Tyrkias offensiv nordøst i Syria, ifølge FN. En talsmann for FNs nødhjelpskontor OCHA sier de frykter at antallet kan stige til 400.000.