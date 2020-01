Ameri­kansk valgkamp: Warren og Sanders i sjelden krangel

En feide mellom de to progressive kandidatene Elizabeth Warren og Bernie Sanders kan være et nytt vendepunkt i den demokratiske nominasjonskampen.

Stemningen har vært laber mellom Elizabeth Warren (til venstre) og Bernie Sanders (til høyre) før tirsdagens debatt i Iowa. I midten står Joe Biden. Foto: Chris Carlson / AP / NTB scanpix

Nominasjonskampen, som til nå stort sett har vært preget av uenigheter om politikk, ser ut til å spisse seg til, mindre enn tre uker før nominasjonsprosessen innledes i Iowa.

Warren hevder at Sanders under et møte i 2018 om årets valg skal ha sagt at han ikke tror en kvinne kan vinne. Sanders benekter å ha sagt noe slikt.

Feiden mellom de to kandidatene, som i lang tid har vært allierte på det demokratiske partiets venstrefløy, åpner opp for at en mer moderat kandidat kan forsøke å samle partiet.

Både tidligere visepresident Joe Biden og Pete Buttigieg, de to andre ledende kandidatene på meningsmålingene, er langt mer moderate enn både Warren og Sanders.

– Latterlig

Det var CNN som mandag meldte om Sanders' angivelige kommentar, basert på opplysninger fra anonyme personer med kjennskap til møtet.

Det førte til en rask og skarp benektelse fra Sanders, som mener det er «latterlig å tro» at Sanders ville si noe slik i det samme møtet der Warren fortalte at hun ville stille i valget.

Sanders medarbeidere beskyldte i etterkant Warrens medarbeidere for å lekke det de kaller en upresis gjengivelse av hva som ble sagt i møtet.

Også en Politico-artikkel fra helgen har ført til spenning mellom de to kandidatene. I den heter det at Sanders-kampanjen skal ha instruert frivillige valgkampmedarbeidere til å fremstille Warren som en kandidat for rike og velutdannede velgere, i møte med velgere som ennå ikke har landet på en kandidat.

Warren fulgte opp med å si at hun var skuffet over at Sanders instruerte medarbeidere til å rakke ned på henne.

Mot forsoning?

I en uttalelse mandag understreker Warren at hun og Sanders fortsatt har mye til felles.

– Jeg stiller i dette valget for å snakke om hva som er galt i dette landet, og hvordan vi skal fikse det, sier Warren.

– Jeg vet at Bernie stiller av den samme grunnen. Vi har vært venner og allierte i denne kampen i lang tid, og jeg har ingen tvil om at vi fortsatt vil samarbeide for å slå Donald Trump, sier hun videre.

Etter Warrens uttalelse har Sanders' medarbeidere forsøkt å roe ned situasjonen.

Debatt tirsdag

Oppstyret kan komme til å vekke bekymring blant Demokratene om hvorvidt velgerne kan støtte en kvinne i presidentvalget, fire år etter Hillary Clintons tap mot Trump, et spørsmål Warren og de andre kvinnelige kandidatene har måttet ta stilling til gjennom demokratenes nominasjonskamp.

Demokratene møtes til en ny runde med TV-sendt debatt tirsdag kveld lokal tid. I tillegg til Warren og Sanders skal Biden, Buttigieg, Amy Klobuchar og Tom Steyer delta i debatten.

Siden den forrige debatten har Cory Booker og Julian Castro trukket seg fra nominasjonskampen. Det første nominasjonsvalget avholdes i Iowa 3. februar.

Publisert: Publisert 14. januar 2020 09:34

