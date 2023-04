Fem døde og åtte såret i skyting i bank i Kentucky

Fire personer ble drept og åtte såret da en mann åpnet ild i en bank i Louisville i Kentucky, ifølge amerikansk politi. Den antatte gjerningsmannen er også død.

Politibiler fotografert nær åstedet for skytingen i Louisville i den amerikanske delstaten Kentucky mandag.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

Da politiet ankom åstedet i sentrum av byen mandag morgen, pågikk skytingen inne i bankbygningen, opplyser Louisville-politiets visepolitimester Paul Humphrey.

Politiet havnet i skuddveksling med den væpnede gjerningsmannen, men det er ikke bekreftet hvordan han døde. Mannen er tilsynelatende en tidligere ansatt i banken.

Politiet utenfor banken der en mann åpnet ild i sentrum av Louisville mandag.

– Vi vet ennå ikke nøyaktig omstendighetene rundt hans død, sier Humphrey.

Minst åtte personer behandles for skader, blant dem to politibetjenter. Tilstanden er kritisk for to ofre, blant dem en av politibetjentene.

Politiet i den amerikanske byen sier at de var på åstedet få minutter etter at de først fikk melding om hendelsen ved Old National Bank.

Rundt 45 minutter etter at Louisville-politiet meldte om en pågående situasjon med en «aktiv angriper», opplyste de at situasjonen var avklart.

Politiet opplyser at de var på åstedet få minutter etter at de først fikk melding om hendelsen ved Old National Bank i sentrum av Louisville.

Kentucky-guvernør Andy Beshear opplyste at han er på vei til stedet.

– Vennligst be for alle familiene som er rammet, og for byen Louisville, tvitret Beshear.

FBI-agenter rykket også ut i forbindelse med skytingen i delstaten Kentucky.

Åstedet ligger i en bygning på East Main Street, ikke langt fra baseballstadionet Louisville Slugger Field og Waterfront Park.