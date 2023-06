«Unabomberen» er død i fengsel

Ted Kaczynski, kjent som «Unabomberen», er død i fengsel, opplyser den amerikanske fengselsetaten Bureau of Prisons.

Ted Kaczynski, bedre kjent som «Unabomberen», ledes inn i rettslokalet i Helena i Montana 4. april 1996. Lørdag ble det kjent at Kaczynski er død i fengsel.

NTB

Kaczynski sendte over en periode på rundt 17 år brevbomber som drepte tre og såret 23 personer. Blant ofrene var en rekke dataeksperter og akademikere.

Fra 1978 til 1995 var han FBIs mest ettersøkte forbryter, men ble til slutt pågrepet i en hytte i Montana. I 1998 ble han dømt til livsvarig fengsel.

Lørdag ble Kaczynski funnet død på cellen i et føderalt fengsel i Butner i North Carolina. Dødsårsaken er ikke kjent. Kaczynski var 81 år gammel.

Matematiker

Før han ble flyttet til fengselet der han døde, tilbrakte Kaczynski to tiår i et høysikkerhetsfengsel i Colorado. Fengselet i Butner har et helsesenter.

Kaczynski var matematiker utdannet ved Harvard, og hadde som erklært mål å stanse fremskrittene i moderne teknologi og det moderne samfunnet. Han drev sin terrorkampanje fra hytten der han til slutt ble pågrepet.

Bombene han sendte ble enten levert direkte eller sendt i posten, og det viste seg svært vanskelig for etterforskerne å løse saken.

Kallenavnet «Unabomberen» hadde utgangspunkt i FBIs etterforskning, og er en forkortelse for deres betegnelse med utgangspunkt i ofrene som ble valgt: university and airline bomber.

Et arkivfoto fra 1996 viser Ted Kaczynskis hytte i skogen i Lincoln i Montana.

Manifest

I september 1995 fikk han publisert et manifest på 35.000 ord i Washington Post. Bakgrunnen var et løfte om at han ville stanse terrorkampanjen hvis de trykket det.

Da han leste det, gikk det opp for Kaczynskis bror David, som hadde brudd kontakten, at han kanskje visste hvem forfatteren var. Han tipset FBI, og deretter ble Ted Kaczynski pågrepet.

Under rettssaken erkjente Kaczynski straffskyld, noe som førte til at han unngikk dødsstraff.