USAs kystvakt sier vrakrester er funnet i søkeområdet nær Titanic

En fjernstyrt miniubåt har oppdaget vrakrester i søkeområdet nær Titanic-vraket, opplyser den amerikanske kystvakten, som koordinerer søket etter ubåten Titan.

Det er funnet vrakrester i området der det søkes etter den savnede ubåten Titan, som søndag startet et dykk ned til vraket av Titanic i Nord-Atlanteren.

Eksperter undersøker informasjonen, tilføyer kystvakten i en Twitter-melding torsdag.

Vrakrestene ble funnet av en miniubåt som ble sendt ned til havbunnen fra et canadisk skip. En annen fjernstyrt miniubåt fra et fransk skip ble også sendt ned for å søke etter ubåten Titan, som har fem mennesker om bord.

Ubåten har vært savnet siden søndag. Morskipet mistet kontakt med den 6,7 meter lange ubåten snaut to timer etter at den startet et dykk ned til vraket av Titanic, som ligger på rundt 3800 meters dyp.

Ubåten hadde oksygen nok til opptil 96 timer, og det er anslått at den gikk tom for oksygen ved 11-tiden norsk tid torsdag.