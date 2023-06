Ekspert sier identifiserbare deler av den savnede ubåten er funnet

En miniubåt har oppdaget vrakrester i søkeområdet nær Titanic-vraket, opplyser USAs kystvakt. En ekspert hevder det er snakk om deler fra den savnede ubåten.

Det er funnet vrakrester i området der det søkes etter den savnede ubåten Titan, som søndag startet et dykk ned til vraket av Titanic i Nord-Atlanteren.

Dykkeekspert David Mearns, som kjenner to av dem som er om bord i den savnede ubåten, sier til BBC at det er deler av understellet og et deksel fra akterenden av den savnede ubåten Titan som er funnet. Opplysningene om dette har han fått fra lederen av The Explorers Club, som har forbindelser til dykke- og redningsmiljøet.

Til Sky News sier Mearns at dersom de aktuelle delene har løsnet fra ubåten, må det ha skjedd noe svært alvorlig.

Eksperter undersøker informasjonen om vrakrestene, opplyste kystvakten i en Twitter-melding torsdag. De varsler pressekonferanse om funnet torsdag klokken 21 norsk tid.

Funnet av miniubåt

Vrakrestene ble funnet av en miniubåt som ble sendt ned til havbunnen fra et canadisk skip. En annen fjernstyrt miniubåt fra et fransk skip ble også sendt ned for å søke etter ubåten Titan, som har fem mennesker om bord.

Ubåten har vært savnet siden søndag. Morskipet mistet kontakt med den 6,7 meter lange ubåten snaut to timer etter at den startet et dykk ned til vraket av Titanic, som sank i 1912 og ligger på rundt 3800 meters dyp.

Mangel på oksygen

Ubåten hadde oksygen nok til opptil 96 timer, og det er anslått at den gikk tom for oksygen ved 11-tiden norsk tid torsdag.

Onsdag steg håpet da overvåkingsfly fra Canada fanget opp lyder under vann ved hjelp av sonarbøyer, men søk med miniubåter i det aktuelle området ga ingen resultater. Tjenestemenn påpekte også at lydene kan ha kommet fra en annen kilde enn Titan.