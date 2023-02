Åtte døde som følge av syklon i New Zealand – tallet ventes å stige

Åtte personer er bekreftet omkommet etter at syklonen Gabrielle har herjet New Zealand, og myndighetene har advart folket om at tallet vil stige.

En vei mellom Napier og Wairoa i Hawke's Bay-regionen i New Zealand er ødelagt av flomvann. Minst åtte personer har mistet livet som følge av syklonen Gabrielle, og myndighetene frykter at tallet vil fortsette å stige.

NTB-Reuters-AFP

Stadig er det hundrevis av lokalsamfunn nødetatene ikke har klart å komme i kontakt med.

– Vi må forberede oss på det faktum at det trolig vil være mer dødsfall som følge av dette rundt om i landet. Vi vil ikke få vite det reelle omfanget før om en stund, sier statsminister Chris Hipkins.

Syklonen rammet Nordøya søndag før den beveget seg nedover landets østkyst. Den har isolert hele landsbyer, skylt vekk gårder, broer og buskap og oversvømt boliger, slik at folk har blitt sittende fast på taket.

Torsdag hadde politiet oppført mer enn 3.000 personer som ikke hadde vært i kontakt med familie eller venner siden før syklonen traff. Det antas at de fleste av disse er uten mobildekning eller annen form for kommunikasjon.

Regjeringen erklærte tirsdag unntakstilstand. Bare to ganger tidligere i landets historie er dette tiltaket iverksatt.

Fordi kommunikasjonen og tilgangen til flere områder stadig er vanskelig, er rekognoseringsfly sendt på vingene for å få oversikt over skadene og for å finne folk som kan være i knipe.

Kolonner med lastebiler som frakter mat, vann, medisin og drivstoff, er på vei ut til flere områder, og forsvaret bruker skip for å frakte hjelpen til områder på østkysten.