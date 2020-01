Carrie Lam: Hongkongs demo­krati kan bestå om folket er lojale overfor Kina

Carrie Lam sier at «ett land – to systemer»-prinsippet, som gir Hongkong delvis selvstyre, kan opprettholdes etter 2047 om man er lojale overfor Kina.

LOJAL: Hongkongs leder Carrie Lam sier «ett land – to systemer»-prinsippet kan opprettholdes om folket er lojale overfor Kina. Foto: AP, Vincent Yu / NTB scanpix

NTB

– Om vi fortsetter å leve under «ett land – to systemer»-prinsippet, og praktiserer det kontinuerlig og utførlig, tror jeg det vil være grunnlag for at prinsippet kan forbli uendret etter 2047, sa Hongkongs leder Carrie Lam torsdag til Hongkongs lovgivende forsamling.

Videre la hun til at man kan holde fast ved selvstyret kun om man er tro mot «ett land»-delen av prinsippet.

Lams utspill synes å være rettet mot demokratiforkjempere i regionen. Siden juni har Hongkong vært herjet av massive demonstrasjoner, som blant annet har gått ut på krav om mer demokrati og uavhengighet fra Kina.

Hongkong har hatt delvis selvstyre siden regionen ble tilbakeført til Kina fra Storbritannia i 1997. Da var avtalen at regionen skulle ha en egen kapitalistisk økonomi og vestlige demokratiske institusjoner i 50 år, frem til 2047.

Publisert: Publisert 16. januar 2020 10:44

