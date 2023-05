Guvernør raser etter masseskyting: – Gjør den fordømte jobben deres

California-guvernør Gavin Newsom kritiserer USAs kongress etter at landet ble rystet av en ny masseskyting.

Californias guvernør Gavin Newsom ber Kongressen gjøre jobben sin etter at USA ble rammet av en ny masseskyting.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

Minst ni personer – blant dem gjerningsmannen – ble drept i en masseskyting i Texas. Skytingen skjedde på et populært kjøpesenter i Dallas-forstaden Allen.

– Er dette frihet? Å bli skutt på et kjøpesenter? Å bli skutt på skolen? Å bli skutt i kirken? Å bli skutt på kino? skriver Newsom på Twitter.

Folk kommer ut med hendene i været etter en masseskyting på et populært kjøpesenter i Texas.

– Vi er blitt en nasjon som er mer opptatt av retten til å drepe enn retten til å leve. Det er ikke dette det amerikanske folket vil ha. Gjør den fordømte jobben deres, Kongressen, skriver han.

Målinger har vist at et flertall av amerikanere ønsker strengere våpenlover. Men det har vist seg vanskelig å få flertall for i Kongressen.