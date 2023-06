Trump mener Putin er «noe svekket» etter Prigozjins mytteri

Donald Trump, som lenge har beundret Vladimir Putin, tror den russiske presidenten er «noe svekket» etter det kortlivede Wagner-opprøret.

I et intervju med Reuters sier Donald Trump at han vurderer å droppe den første debatten med de andre republikanske presidentkandidatene og kanskje gjøre noe eget den samme dagen som debatten holdes.

NTB

Uttalelsen kommer i et intervju med Reuters, der USAs tidligere president sier at tiden er inne for å forhandle fram en fredsavtale mellom Russland og Ukraina.

– Jeg vil ha slutt på at folk dør i denne idiotiske krigen, sier Trump.

Han utelukker ikke at Ukraina kan bli nødt til å gi fra seg noe territorium til Russland for å få slutt på krigen.

– Du må ha den rette megleren eller forhandleren, og det har vi ikke nå. Jeg tror det viktigste USA bør gjøre nå, er å skape fred – å føre Russland og Ukraina sammen for å skape fred, sier Trump.

Vil vente med krigsforbryterdiskusjon

Han tror Putin fortsatt står sterkt tross Wagner-sjef Jevgenij Prigozjins avbrutte opprør og marsj mot Moskva.

– Men Putin har helt klart bli noe svekket, i hvert fall i mange folks tanker, legger han til.

På spørsmål om Den internasjonale straffedomstolens anklager mot Putin om krigsforbrytelser, sier Trump at han mener de bør diskuteres når krigen er over.

– Hvis du tar opp det temaet nå, vil du aldri få til noen avtale, mener Trump.

I intervjuet gir han også uttrykk for Kinas planer om å bygge en etterretningsbase på Cuba.

– Jeg ville gitt dem 48 timer til å komme seg vekk. Om de ikke gjorde det, ville jeg innført 100 prosent toll på alt de selger til USA, og da ville de forlatt Cuba innen to dager, mener den tidligere presidenten, som ønsker å stille til valg igjen neste år.

Vurderer å droppe debatt

Trump er en av en lang rekke kandidater som har meldt seg på i Republikanernes nominasjonskamp, men sier til Reuters at han vurderer å stå over den første debatten.

Debatten som blir arrangert i Milwaukee av Fox News 23. august, blir velgernes første mulighet til å se kandidatene sette hverandre stevne.

Trump har omtalt Fox News som fiendtlig innstilt og sier også at han ikke ser noe poeng i å stille opp mot kandidater som ligger langt bak ham på målingene. Han sier han i stedet vurderer tilbud om å holde et separat arrangement samtidig som debatten eller senere samme kveld.

– Det har kommet mange tilbud, enten det er et folkemøte eller et intervju med noen andre. Ikke for skryte, men debatten blir ikke veldig spennende hvis ikke jeg er med.