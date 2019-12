Kilde: Maltas statsminister vil gå av

Maltas regjerende arbeiderparti har innkalt til hastemøte. Der ventes det at statsminister Joseph Muscat kommer til å kunngjøre sin avgang, ifølge en kilde.

Maltas statsminister og leder for arbeiderpartiet, Joseph Muscat, er under press som følge av håndteringen av drapet på gravejournalisten Daphne Caruana Galizia. Foto: AP / NTB scanpix

– Det er ventet at han vil kunngjøre at han går av i dag, men vi vet ennå ikke om han vil fortsette fram til en arvtaker er på plass, sier kilden, som er et regjeringsmedlem og parlamentsmedlem, til DPA.

Under et halvt døgn tidligere opplyste kilder i partiet til DPA og AFP at partilederen og statsministeren vil gå av 18. januar når det skal holdes nytt partiledervalg i Partit Laburista.

Muscat er under press om å gå av på grunn av håndteringen av etterforskningen av drapet på journalisten Daphne Caruana Galizia.

Etterforskningen tok en ny vending i forrige uke da den mektige forretningsmannen Yorgen Fenech ble pågrepet. Lørdag ble Fenech siktet for medvirkning til drap. Fenech ble i fjor avslørt som eieren av et mystisk Dubai-registrert selskap med navnet 17 Black.

Bare måneder før Galizia ble drept av en bilbombe i 2017, skrev hun om 17 Black, og hun anklaget regjeringsmedlemmer og personer med nære forbindelser til regjeringen for korrupsjon.

Fenech har i avhør hevdet at statsministerens stabssjef Keith Schembri sto bak drapet. Schembri gikk tirsdag av. Også landets turistminister Konrad Mizzi gikk. Finansminister Christian Cardona suspenderte seg selv inntil etterforskningen er avsluttet.

Schembri og Mizzi hadde kontoer hos Fenech, men de avviser å ha tatt imot betaling eller hatt noe med drapet å gjøre. Finansministeren avviser også å ha hatt noe å gjøre med saken.