Politiet strammer grepet rundt universitet i Hongkong

Demonstranter som forsøker å rømme fra det beleirede universitetet i Hongkong, blir møtt med tåregass, vannkanoner og gummikuler. Mange skal være skadd.

Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Søndag var det massive sammenstøt mellom demonstranter og politi flere steder i byen. Politiet brukte tåregass, som demonstrantene blant annet besvarte med brannbomber. Foto: Achmad Ibrahim / AP / NTB scanpix

NTB

Politiet viser ingen tegn til å la demonstrantene, som er bevæpnet med blant annet brannbomber, slippe unna. Myndighetene har bedt dem om å overgi seg slik at de kan bli stilt til ansvar, men i stedet har flere forsøkt å rømme gjennom jernringen av politifolk som omringer Hongkongs polytekniske universitet.

En rekke ungdommer ble pågrepet da de forsøkte å komme seg unna.

Det var tredje gangen en gruppe demonstranter forsøkte å komme seg unna etter en kaotisk natt der de over 1.000 demonstrantene inne på universitetsområdet har nektet å overgi seg til et stort antall politifolk utenfor.

Kina advarer om at de ikke vil sitte rolig hvis situasjonen i Hongkong kommer ut av kontroll. Og mandag kveld var universitetsområdet fortsatt omringet.

Det er kommet melding om at flere er alvorlig skadd, og etter 18 timers beleiring lot myndighetene hjelpearbeidere fra Røde Kors slippe inn på området

Barrikaderte seg

Demonstranter har i flere dager barrikadert Hongkongs polytekniske universitet for å hindre at politiet skal ta seg inn, og politiet omringet universitetet på søndag.

Det er uklart om noen av demonstrantene har klart å unnslippe. Da noen av ungdommene forsøkte å rømme, skal politiet ha rykket fram og drevet dem tilbake. Politiet har erklært området som en opprørssone. Det skal blant annet ha blitt kastet bensinbomber mot politiet.

Mandag ble det hørt flere store drønn før en vegg med flammer kom til syne utenfor universitetet, som har fungert som en samlingsplass for mange som har deltatt i demonstrasjonene. BBC skriver at det skal være rundt 1.000 demonstranter inne på universitetet.

Advarer

Kinas ambassadør til Storbritannia, Liu Xiaoming, sa på en pressekonferanse i London mandag ettermiddag at de er klare til å ta grep hvis ikke situasjonen i Hongkong roer seg.

– Hvis situasjonen kommer ut av kontroll, vil ikke sentralregjeringen sitte stille og se på, sa han.

– Vi har nok makt og besluttsomhet til å gjøre en slutt på uroen.

Voldsbruken under de store demonstrasjonene som har herjet i Hongkong siden juni, har økt i omfang de siste ukene. Den siste uken har skoler blitt stengt, veier sperret, og kinesiske soldater har blitt observert i gatene mens de ryddet opp.

Massive sammenstøt

Kina har så langt nektet å gå med på de viktigste kravene til demonstrantene, deriblant frie valg uten at Kina blander seg inn i hvem som kan stille som kandidater. I stedet er det blitt truet med at myndighetene i Hongkong ikke vil godta motstand mot det politiske systemet. Bekymringen har økt for at militæret vil bli satt inn mot demonstrantene.

Demonstrantenes aksjoner har begynt å ramme økonomien i Hongkong, noe som har vært et uttalt mål.

På søndag var det massive sammenstøt mellom demonstranter og politi flere steder i byen. Politiet brukte tåregass, som demonstrantene blant annet besvarte med brannbomber. En politibetjent skal ha blitt skutt i beinet med en pil, men det ikke har kommet meldinger om at noen demonstranter er skutt.

Advarte sterkt

Demonstrantene ved universitetet brukte paraplyer for å beskytte seg mot politiets vannkanoner.

Politiets talsperson Louis Lau kom med en advarsel mot demonstrantene i en direktesendt Facebook-video.

– Jeg advarer nå de som driver med opptøyer, mot å bruke brannbomber, piler, biler eller andre dødelige våpen, sa han.

– Hvis de fortsetter med slike farlige handlinger, vil vi ikke ha noe annet valg enn å bruke det minste vi kan av makt, som inkluderer skarp ammunisjon, for å slå tilbake, sa talspersonen.

Fakta Uroen i Hongkong Et lovforslag som åpner for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i Fastlands-Kina, utløste masseprotester i Hongkong 9. juni 2019.

Lovforslaget ble offisielt trukket tilbake 23. oktober, men protestene har fortsatt.

Demonstrantene er kritiske til Beijings innflytelse over Hongkong og krever større frihet. De krever også at Hongkongs leder Carrie Lam går av, at politiets maktbruk granskes og at fengslede aktivister løslates.

1. oktober ble en demonstrant for første gang skutt og såret med skarp ammunisjon.

31. oktober ble det lagt fram tall som for første gang viste at økonomien er i resesjon. Den politiske uroen i byen blir trukket fram som en forklaring, i tillegg til den pågående handelskrigen mellom Kina og USA.

En student som falt ned fra en bygning forbindelse med en demonstrasjon 4. november, døde få dager senere. Han var den første studenten som døde siden demonstrasjonene startet.

I november har situasjonen spisset seg til. I begynnelsen av måneden angrep en mann væpnet med kniv en politibetjent og flere personer på et kjøpesenter, og den Kina-vennlige folkevalgte Junius Ho ble angrepet med kniv under en uke etter.

En demonstrant ble kritisk skadd etter å ha blitt skutt under sammenstøt 11. november.

18. november omringet opprørspoliti Hongkongs polytekniske universitet mens over 1.000 personer, blant dem tenåringer, satt på innsiden. Politiet har brukt tåregass og vannkanoner mot demonstranter, som har forsøkt å rømme,, mens demonstrantene har kastet bensinbomber mot politiet. Kilder: NTB, AFP, AP