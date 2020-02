Den arabiske liga avviser Trumps Midtøsten-plan

Donald Trumps plan for Israel og Palestina innfrir ikke engang et minimum av rettighetene palestinerne har krav på, fastslår Den arabiske liga.

Mens representanter for de 21 landene i Den arabiske liga diskuterte Trumps plan i Kairo lørdag, var israelske soldater i sammenstøt med palestinske demonstranter på den okkuperte Vestbredden. Foto: Foto: Majdi Mohammed / AP / NTB scanpix

NTB

Etter et ekstraordinært møte i Kairo lørdag lovet medlemslandene at de ikke vil samarbeide med amerikanske myndigheter for iverksette Trumps plan.

– Vi avviser den amerikansk-israelske «århundrets plan», gitt at den ikke innfrir et minimum av palestinernes rettigheter og streben, heter det i den felles uttalelsen fra møtet.

Ligaen består av 21 land, samt palestinernes frigjøringsorganisasjon PLO.

