Sentralt vitne i riksrettssaken sparket fra Det hvite hus

Oberstløytnant Alexander Vindman er ferdig i USAs nasjonale sikkerhetsråd. Han var rådets fremste ekspert på Ukraina og vitnet i riksrettssaken mot Trump.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Oberstløytnant Alexander Vindman er ifølge sin forsvarer sparket fra Det hvite hus. Vindman var et nøkkelvitne under riksrettssaken mot president Donald Trump. Foto: Foto: Susan Walsh / AP / NTB scanpix

NTB

Vindman skulle ikke forlate posten før juli, men ble presset ut fredag morgen, ifølge en uttalelse fra hans forsvarer David Pressman.

CNN skriver at Vindman de seneste ukene har fortalt kolleger at han trolig ville forlate jobben snart.

Krigsveteranen, som ble født i Ukraina, ble eskortert ut av Det hvite hus av sikkerhetspersonale, og fikk beskjed om at det ikke lenger er behov for ham, ifølge Pressman.

Hans tvillingbror, oberstløytnant Yevgeny Vindman, som jobber som advokat i sikkerhetsrådet, ble også sparket. De to brødrene forlot området sammen.

Talsmann John Ullyot for det nasjonale sikkerhetsrådet sier de ikke kommenterer personalsaker.

President Donald Trump har ifølge CNN vært svært opprørt over Vindmans vitneforklaring under riksrettssaken, og flere demokrater sier sparkingen åpenbart er gjengjeldelse for vitneforklaringen.

Publisert: Publisert: 7. februar 2020 23:06

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt