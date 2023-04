Donald Trump mener tiltalen er en innblanding i 2024-valget

Donald Trump ble tirsdag den første amerikanske ekspresidenten som er tiltalt i en straffesak. Det er et forsøk på innblanding i valget neste år, hevder han.

Donald Trump kommentere tiltalen fra Mar-a-Lago i Florida.

NTB-Reuters-Ritzau

Kopier lenke

Kopier lenke

– Vi må redde landet vårt. Jeg trodde aldri noe slikt kunne skje i USA, sa Trump innledningsvis i en tale fra Florida-hjemmet sitt natt til onsdag.

Tirsdag la statsadvokaten i New York fram tiltalen de har tatt ut mot den tidligere presidenten. Den inneholder 34 punkter, og Trump nekter straffskyld på dem alle.

– Den eneste forbrytelsen jeg har begått, er å fryktløst beskytte vår nasjon, sa Trump i talen.

Den 25 minutter lange talen handlet i stor grad om tiltalen og andre etterforskninger rettet mot han, familien og selskapet hans.

– Lovløst rettssystem

Tirsdag møtte den tidligere presidenten Donald Trump til høring i New York, hvor han ble tiltalt på 34 punkter.

Trump mener tiltalen er en innblanding i valget, og at den må frafalles umiddelbart.

– Vårt rettssystem er blitt lovløst. Demokratene bruker det til å vinne valg, sa Trump.

Trump hevder ennå at han vant valget i 2020 og påpeker at tiltalen er et forsøk på hindre ham fra å bli president igjen.

– De klarer ikke slå oss ved valgurnene, derfor prøver de nå å slå oss ved hjelp av loven, sa han.

– Vi kan ikke la dette skje.

Utbetalte bestikkelser

Talen ble holdt natt til onsdag norsk tid foran en haug av Trumps støttespillere. Fra venstre Eric Trump og konen Lara, Victor Knavs, Donald Trump Jr. og hans forlovede Kimberly Guilfoyle, Tiffany Trump og mannen hennes Michael Boulos.

Rundt klokken 13.30 lokal tid tirsdag gikk den tidligere presidenten inn i rettssalen i New York. Trump kommenterte ikke tiltalen før talen, som han hadde varslet i forkant.

Rett etter møtet i New York sa imidlertid riksadvokat Alvin Bragg at Trump skal ha betalt hysjpenger til to forskjellige kvinner og en tidligere dørvakt i Trump Tower.

Det mest kjente tilfellet av utbetaling av hysjpenger gjelder bokføring av et beløp på 130.000 dollar til pornoskuespilleren kjent som Stormy Daniels, angivelig for at hun skulle holde tett om et forhold de to hadde hatt.

– Alle kommentatorer og juridiske analytikere sier det ikke er noen sak, hevdet Trump.

Påstander om falskt navn

Trump etterforskes for en rekke andre forhold også. I talen anklaget han Justisdepartementets spesialetterforsker Jack Smith for å kaste bensin på bålet.

Smith ble i november i fjor utnevnt til å etterforske de hemmeligstemplede dokumentene som ble funnet i Trumps Florida-hjem i fjor sommer.

Videre hevdet han at Smiths navn er et alias, men kom ikke med noen beviser som støttet oppunder påstanden.

Ekspresidenten etterforskes også for sitt og sine alliertes forsøk på å omgjøre resultatet av presidentvalget i 2020.