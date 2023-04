Finlands statsminister Sanna Marin går av som partileder

Sanna Marin går av som leder for de finske sosialdemokratene (SDP). Det kunngjorde Finlands statsminister på en pressekonferanse onsdag.

Sanna Marin slutter som leder for de finske sosialdemokratene.

NTB

Hun vil ikke stille til gjenvalg som partileder på landsmøtet i september, skriver Helsingin Sanomat.

I tillegg varsler Marin at hennes regjering går av torsdag. Hun anser det som usannsynlig at hun blir medlem av en ny regjering, og avviser at hun har fått en internasjonal toppjobb.

Marin fortsetter som medlem av den finske riksdagen. Hennes avgang som partileder skjer til tross for at partiet hadde framgang ved valget søndag.

Pressekonferansen er første gang Marin uttaler seg etter valget. SDP gikk fram med 3 mandater, men ble bare tredje største parti, og hennes regjering kan ikke fortsette.

Sanna Marin har vært statsminister siden desember 2019 og partileder siden august 2020.