Donald Trump på plass i rettssalen

USAs tidligere president Donald Trump er på plass i rettssalen. Som den første tidligere eller sittende presidenten i USA er han pågrepet i en straffesak.

Tidligere president Donald Trump på tiltalebenken i rettssalen.

Ekspresidenten på vei inn i rettsbygningen – hvor han straks ble pågrepet.

Trump ankommer rettsbygningen.

Trump på vei ut av Trump Tower. En bilkortesje kjørte til rettslokalet få kilometer unna, hvor han gikk inn omkring klokka 19.20 norsk tid.

NTB-AFP-AP

Kopier lenke

Kopier lenke

Klokka 20.30 norsk tid – et kvarter etter at det var ventet – gikk 76-åringen inn i rettssalen, som ligger i 16. etasje.

Bak skranken inne i rettssalen ventet dommer Juan Merchan på å kunngjøre de formelle anklagene – selve tiltalen.

Dokumentene har vært forseglet fram til rettsmøtet, som ikke har stoppet spekulasjoner om anklager som strekker seg fra regnskapsbrudd til brudd på USAs strenge lover om kampanjefinansiering.

Merchan, som sannsynligvis vil lede rettssaken mot Trump, var dommeren som hadde ansvaret for juryen som valgte å tiltale Trump.

– Uvirkelig

«På vei til nedre Manhattan, tinghuset. Det er så uvirkelig – WOW, de kommer til å pågripe meg. Kan ikke tro at dette skjer i Amerika,» skrev han underveis til rettsmøtet på sin egen plattform Truth Social.

Bilkortesjen fra hans egen residens Trump Tower ankom rettsbygningen omkring klokka 19.20 norsk tid. Det var helt til de siste uvisst om han ville velge publikumsinngangen eller en skjult inngang. Trump valgte å gå ut av bilen i den avstengte gata foran bygningen, fulgt av noen sikkerhetsfolk. Området var fullt av pressefolk, politi og sikkerhetsvakter og noen få demonstranter.

Pågrepet

Trump spaserte rolig de få meterne bort til rettsbygningen. Idet han gikk inn i bygningen på Manhattan, ble han formelt pågrepet.

Det første som ventet, var å avgi fingeravtrykk, men det er usikkert om han ble fotografert, slik det er vanlig.

Det er ventet at han vil få opplest over 30 tiltalepunkter mot seg. De gjelder blant annet utbetalingen av såkalte hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels under valgkampen i 2016. Trump vil etter alt å dømme svare at han ikke er skyldig.

Ingen journalister får være til stede i rettssalen, men det blir rapportert fra korridorene utenfor. Dommeren har bare tillatt fem fotografer å være i rettssalen i noen minutter før rettsmøtet begynner.

Hver minste bevegelse er av interesse denne historiske kvelden.

Mindre protester

I forkant av rettsforhandlingene på nedre Manhattan har Trump allerede sagt sin mening om dommer Merchan: «Han hater meg», skrev Trump i sosiale medier, som vanlig med store bokstaver.

Merchan har tidligere avsagt dom i to helt urelaterte skattesaker der Trumps eiendomsselskap og en høytstående person i selskapet ble dømt for skatteforbrytelser.

Trump representeres av advokatene Susan Necheles og Joe Tacopino, samt Todd Blanche, som nylig ble oppnevnt.

Påtalesiden er formelt representert av distriktsadvokat Alvin Bragg, som har 500 advokater ansatt under seg.