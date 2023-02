Nikki Haley den første tunge utfordreren som går i ringen mot Donald Trump

Den republikanske nominasjonsprosessen skjerpes et hakk når Nikki Haley utfordrer Donald Trump, som i sin tid løftet henne frem og tok henne inn i FN-varmen.

Donald Trump utnevnte Nikki Haley til FN-ambassadør. Nå utfordrer hun sin tidligere sjef i kampen om å bli republikanernes presidentkandidat.

NTB

Spekulasjonene har gått høyt og lenge om hvem som tør stille mot ekspresident Donald Trump i kampen om å bli republikanernes presidentkandidat i neste års presidentvalg. Tirsdag meldte Nikki Haley seg som første utfordrer.

Den tidligere South Carolina-guvernøren og FN-ambassadøren for Trump-administrasjonen hadde varslet en «stor kunngjøring» onsdag. De fleste forventet at hun ville kunngjøre sitt kandidatur under et massemøte i hjemstaten South Carolina.

Les også Nikki Haley lanserer seg som presidentkandidat for Republikanerne

Sviktet igjen og igjen

I stedet kom nyheten i en video hun delte på Twitter tirsdag. Her snakker hun varmt om at «vi er velsignet som lever i Amerika».

– Jeg har sett det beste landet har å by på, sier hun om livet i South Carolina. Hun kommer samtidig med et stikk til den etablerte eliten i Washington, som hun mener har sviktet «igjen og igjen og igjen».

Nikki Haley er først ut i det som forventes å bli et stort heat som stiller opp som presidentkandidat for republikanerne.

Fikk mye kritikk

I en oppfordring om støtte til den lange valgkampen skriver hun om sin lange politiske reise som startet da hun utfordret «gutteklubben grei» i hjemstaten. De fant mye galt med den kommende guvernøren som er av indisk herkomst.

– Folk mente jeg var for brun, for kvinnelig, for ung, for konservativ og for prinsipiell, skriver hun.

Haley er født i 1972 på landsbygden i South Carolina og beskriver en oppvekst der hun ikke passet inn. Hun vokste opp med en far som gikk med turban og en mor kledd i tradisjonelle sarier.

– Nikki har alltid blitt undervurdert. Men det får henne bare til å stå på enda mer, sier den tidligere medarbeideren Catherine Tempelton.

Tett løp bak Haley og Trump

51-åringen er den første som kniver med Trump. Men på gjerdet bak henne sitter i alle fall fem–seks tungvektere som ventes å melde seg på innen fristen går ut i mai.

– Dette blir en linedans høyt over bakken. Hun sier at hun alltid har vært en underdog. Nå vil hun være det igjen, sier den erfarne republikanske strategen Terry Sullivan til AP.

Alle tar det for gitt at Florida-guvernør Ron De Santis også går med presidentambisjoner. Han har lenge vært den eneste som er i nærheten og som noen gang slår ekspresidenten i meningsmålinger. Men han sitter fortsatt på gjerdet. I motsetning til Trump vinner han valg. Sist i fjor høst ble han gjenvalgt som guvernør i Florida med en tosifret margin overfor sin demokratiske utfordrer.

Andre sannsynlige rivaler er senator Tim Scott som representerer South Carolina og ringreven Lindsey Graham, som har posisjonert seg svært nær Donald Trump over lang tid. Tidligere visepresident Mike Pence omtales også som en formidabel kandidat.

Nikki Haley taler på årsmøtet i et republikanske partiet til støtte for Donald Trump og Mike Pence i august 2020. Nå utfordrer hun begge i kampen om å bli republikansk presidentkandidat.

Trump tjener på at mange vil utfordre

Jo flere som vil stille mot ekspresidenten desto bedre kan det være for Donald Trump.

– I republikanske primærvalg er det slik at vinneren tar alt. Du trenger ikke ha en majoritet bak deg, så lenge du har flere stemmer enn de andre. Vi vet at president Trump vil starte ut med en oppslutning rundt 30 prosent. Så jo flere utfordrere han får desto mer splittet blir feltet. Hvis ingen av de andre samler mer enn 30 prosent, går dette mot en sikker nominasjon for Trump, sier kommentator Tia Mitchell til NBC-programmet Meet the press.

Les også Trump stiller som kandidat i presidentvalget i 2024

Erklærte seg som ikke kandidat

Haleys kandidatur var ventet, til tross for at hun tidligere har vært klar på at det var uaktuelt for henne å utfordre Trump i valget.

– Jeg vil ikke være kandidat dersom Donald Trump stiller Jeg vil snakke med ham om det og vi vil komme frem til en beslutning. Jeg hadde et godt arbeidsforhold med Trump, og setter pris på måten han lot meg gjøre jobben, sa Haley i et intervju i desember 2021.

Haley personifiserer republikanernes endrede syn på Donald Trump. Hennes kuvending om å stille skyldes ikke bekymring for ekspresidentens splittende lederskap, eller politiske uenigheter, men mer en økende tvil i partiet om at Donald Trump er i ferd med å miste sin politiske styrke.

Pinlig berørt

Nikki Haley gikk hardt ut mot Trump da han var kandidat i 2016. South Carolina-guvernøren sa seg «pinlig berørt» av kandidat Trump og var sterkt kritisk til hans uvilje mot å ta avstand fra rasister og Ku-klux-klan.

Ni måneder senere gikk hun inn i Trumps regjering som FN-ambassadør. Her klarte hun ifølge politiske observatører både å gjennomføre Trump-administrasjonens politikk og beholde sin personlige integritet.

Klar til å slå tilbake

Haleys tidligere rådgiver Rob Godfrey sier at hun må være offensiv i det som kommer til å bli et bikkjeslagsmål.

– Hun bør gå inn i denne valgkampen med disiplin, overse distraksjoner og klar til å slå tilbake. Når du stiller opp mot en kaoskandidat som Trump, vet du aldri hva som befinner seg rundt hjørnet, sier han.