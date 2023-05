Hellas' statsminister kaller valget et politisk jordskjelv

Statsminister Kyriakos Mitsotakis i Hellas gleder seg over det han omtaler som «et politisk jordskjelv». De konservative vinner med omkring 20 prosentpoeng.

Statsministeren avgir sin stemme søndag 21. mai. Yorgos Karahalis / AP / NTB

NTB

I en tale valgkvelden takket Mitsotakis for den sterke støtten partiet har fått. Han mener grekerne har gitt ham mandat til å danne en sterk regjering.

Til tross for ledelsen, ser det ikke ut til at partiet hans får flertall i nasjonalforsamlingen alene.

Det konservative partiet til statsministeren, Nytt demokrati, har rundt 40,8 prosent oppslutning viser resultatene når over 83 prosent av stemmene er talt opp.

– Vi stemmer for fremtiden vår, for flere og bedre arbeidsplasser, for et mer effektivt helsesystem, sa Mitsotakis blant annet da han avga sin stemme tidligere søndag.