22 barn drept da de lekte med ueksplodert rakett i Somalia

22 barn ble drept og tre ble såret da en ueksplodert rakett gikk i lufta ved en lekeplass sør i Somalia, ifølge guvernøren i regionen.

NTB

En talsmann for de lokale myndighetene, Abdi Ahmed Ali, opplyste først at det trolig dreide det seg om en granat.

Ifølge guvernøren i Nedre Shabele-regionen, Qoryoley Ibrahim Malabow, lekte barna med en rakett de hadde funnet da den eksploderte.

Malabow bekrefter overfor BBC at alle de 22 drepte var barn og at tre andre barn ble skadd i eksplosjonen som fant sted i Muralle, mellom de to landsbyene Qoryoley og Jannalle.

Ifølge Abdi Ahmed Ali ligger det mengder av ueksploderte granater i området, og han ber nå myndighetene i Mogadishu om hjelp til å rydde opp slik at flere katastrofer kan unngås.

Området rundt Qoryoley, rundt 120 kilometer sør for Mogadishu, har lenge vært under angrep fra islamistgruppa al-Shabaab.

I forrige måned ble 54 ugandiske soldater i den afrikanske fredsstyrken i landet drept i et angrep fra al-Shabaab mot en militærleir i Bulo Marer, rundt 30 kilometer fra Qoryoley.