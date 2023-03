Minst 13.000 skolejenter forgiftet i Iran

Iranske myndigheter opplyser at minst 13.000 iranske skolejenter har vært rammet av de mystiske forgiftningene i landet.

En person blir hentet av ambulanse ved en jenteskole i Ardabil i Iran. Bildet er fra en video tatt 1. mars.

NTB

Siden slutten av november har mange skolejenter besvimt, fått pusteproblemer eller blitt rammet av andre symptomer. Det er også meldt om ubehagelig lukt på flere skoler. Enkelte av jentene har måttet få behandling på sykehus.

Fremdeles er over hundre jenter innlagt, opplyser myndighetene mandag.

De mistenkte forgiftningene har ført til en ny bølge av protester i Iran, som har vært rammet av stor uro siden i fjor høst. Rasende foreldre anklager myndighetene for å ikke gjøre nok for å stanse angrepene mot jentene i landet.

Iranske myndigheter mener angrepene er målrettet, ettersom det nesten utelukkende er jenteskoler som rammes.

Statskontrollerte iranske medier meldte søndag at over 100 personer er identifisert, pågrepet og under etterforskning i saken.

Ingen jenter har hittil dødd som følge av forgiftningene.