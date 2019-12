Saudiaraber skal ha stått bak skyting på amerikansk militærbase

Mannen som skjøt og drepte tre personer på en flybase i Florida fredag, var fra Saudi-Arabia, opplyser ikke navngitte kilder.

SKYTING: Nødetatene rykket ut til flybasen NAS Pensacola etter skytingen fredag. Foto: WEAR-TV via AP / NTB scanpix

NTB

Gjerningsmannen ble selv skutt og drept av politiet. I tillegg ble sju personer såret i skytingen som skjedde i et undervisningslokale på flybasen NAS Pensacola i Florida.

Flere amerikanske forsvarskilder sier at gjerningsmannen var en saudiaraber som var i USA for opplæring i flyvåpenet. Det er derfor satt i gang en etterforskning som skal avklare om det dreier seg om et terrorangrep, ifølge kildene.

To politifolk er blant de sårede, opplyser sheriffen i Escambia fylke, David Morgan. De to var de første som rykket ut til åstedet, og en av dem avfyrte skuddene som drepte gjerningsmannen.

BASEN: Inngangen til flybasen NAS Pensacola i Florida. Foto: Melissa Nelson / AP / NTB scanpix (ARKIV)

De to er ikke livstruende skadd, ifølge Morgan.

Flybasen NAS Pensacola er en av den amerikanske marinens mest historiske og kjente baser. Den huser over 16.000 militært ansatte og 7.400 sivile, ifølge basens nettside.

Den fungerer også som opplæringssted for marinens piloter.

En talsmann opplyser at basen ble stengt etter skytingen fredag.

Onsdag skjøt og drepte en amerikansk marinegast to personer på Pearl Harbor-basen på Hawaii før han tok sitt eget liv. En tredje person ble såret.

Motivet for skytingen er ikke kjent. Marinegasten åpnet ild inne på et verft på Pearl Harbor-basen, som er hovedkvarteret for den amerikanske stillehavsflåten.

Så sent som torsdag krevde en annen skyteepisode i Florida fire liv. To ranere, en budbilsjåfør og en person i en tilfeldig bil ble drept i en skuddveksling i et travelt veikryss etter et ran av en gullsmed i Miami.