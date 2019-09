Politico: Det hvite hus vil gi Kongressen tilgang til varselet om Trump

Det hvite hus skal gi Kongressen tilgang til varselet om president Donald Trump telefonsamtale med hans ukrainske motpart Volodymyr Zelenskyj, ifølge Politico.

Leder Nancy Pelosi i Representantenes hus kan snart få tilgang til varselet om Donald Trump. Foto: AP / NTB scanpix

NTB

For mindre enn 2 timer siden

Det hvite hus forbereder overleveringen av både varselet og rapporten til generalinspektør for amerikansk etterretning, Michael Atkinson, opplyser en ikke navngitt høytstående tjenestemann til Politico.

Samtidig melder New York Times at Det hvite hus har bestemt at de trolig vil la varsleren møte granskere i Kongressen, får nettstedet opplyst av ikke navngitte kilder.

Det hvite hus har ikke kommentert saken.

Generalinspektør Atkinson er mannen som mottok varselet fra en ansatt i amerikansk etterretning, som slo alarm om samtalen mellom Trump og Zelenskyj 25. juli. Da skal Trump ha forsøkt å presse Ukraina til å etterforske Hunter Biden, sønnen til demokratenes presidentkandidat Joe Biden.

Amerikanske medier melder at Trump få dager før samtalen ba om at drøyt 3,6 milliarder kroner i militærhjelp til Ukraina skulle fryses. Ifølge varselet skal Trump under samtalen ha kommet med «løfter» som uroet varsleren. Trump har selv opplyst at han vil offentliggjøre en utskrift av samtalen.

Saken bidro til at toppdemokraten Nancy Pelosi tirsdag kunngjorde at Representantenes hus begynner prosessen for å stille Trump for riksrett.

Publisert 25. september 2019 05:36