Thunberg i klimamarsj i Canada: – En kompliment at folk vil kneble oss

Klimaaktivisten Greta Thunberg demonstrerte sammen med titusenvis av andre i Montreal på det som ble en ny fredag med globale klimaprotester.

CANADA: Greta Thunberg deltok i klimastreik i Montreal i Canada fredag. Paul Chiasson/The Canadian Press via AP / NTB scanpix

NTB

Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

– Vi bør ta det som et kompliment at vi har så mye innflytelse at folk ønsker å stilne oss, sa Thunberg etter et møte med Canadas statsminister Justin Trudeau i den canadiske byen.

16-åringen startet uka med å refse verdens ledere, som hun mener handler for sakte og gjør for lite for å motvirke klimaendringene. I etterkant av tordentalen i FN har hun og klimabevegelsen møtt kritikk fra voksne som mener de overreagerer.

USAs president Donald Trump og andre som gjør narr, føler trolig at deres verdensbilde og interesser er truet av klimaaktivismen, mener 16-åringen.

– Vi har blitt for høylytt til at folk kan håndtere oss, derfor ønsker de å kneble oss, sa Thunberg før hun gikk i klimamarsj i Montreal.

SVERIGE: Også i Stockholm, der Greta Thunberg startet klimastreikbevegelsen, var det demonstrasjon fredag. Cluadio Bresciani / TT News Agency via AP / NTB scanpix

60.000 i Stockholm

For et drøyt år siden holdt hun sin første skolestreik for klimaet, siden er millioner av andre inspirert til å engasjere seg i kampen mot global oppvarming.

I Thunbergs hjemby Stockholm samlet anslagsvis 60.000 mennesker seg til klimaprotest fredag. I Sverige var det klimademonstrasjoner på over 100 steder – fra Kiruna til Malmö.

I Italia skal opp mot 1 million mennesker ha demonstrert i en lang rekke byer med krav om en mer offensiv klimapolitikk. 250.000 av dem protesterte i Roma, mens 150.000 møtte fram i Milano, anslår arrangøren.

NEW ZEALAND: Tusenvis av mennesker samlet seg ved parlamentet i New Zealands hovedstad Wellington fredag, i en av de største demonstrasjonene som har vært avholdt der. Nick Perry / AP / NTB scanpix

Fra India til Finland

Demonstrasjonene fordelte seg på mer enn 150 steder etter at landets utdanningsminister oppfordret lærere til å ikke straffe elever som skulket for å demonstrere denne fredagen.

De yngre generasjoners frykt for den globale oppvarmingen utløste fredag nye protester også i India, Spania, Portugal, Finland og Nederland. Først ut var hovedstaden Wellington i New Zealand, der arrangørene anslår at 170.000 mennesker deltok over hele landet.

For en uke siden deltok anslagsvis 4 millioner mennesker på verdensbasis i protestene i forkant av FNs klimatoppmøte mandag.

To dager senere kom FNs klimapanel med en ny dyster rapport om hvordan klimaendringene påvirker verdens hav og isdekte områder.

Isen smelter fortere, havet stiger raskere, ekstremvær rammer oftere, og det vil koste enorme summer å beskytte storbyer mot vannmassene.

ITALIA: Demonstranter satte fyr på en etterligning av jordkloden under en klimademonstrasjon i Milano fredag. Nicola Marfisi / ANSA via AP / NTB scanpix

INDIA: Ei jente holder opp en brennende klode under klimademonstrasjonen i Mumbai. Rafiq Maqbool / AP / NTB scanpix

350 i Oslo

For Norges del skisserer rapporten kortere vintre, økt flom- og skredfare og risiko for store kutt i fisket.

I Oslo protesterte rundt 350 personer i regnværet foran Stortinget, ifølge arrangøren.

Det er en sterk nedgang fra 30. august, da det ble anslått 4.000-5.000 frammøtte før stortingsvalget.

I mars streiket anslagsvis 40.000 skoleelever i hovedstaden med krav om en annen kurs i klimapolitikken.

UNGARN: Demonstranter på kjedebrua over Donau i Budapest fredag. Zoltan Balogh / MTI via AP / NTB scanpix