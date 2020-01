Riksrettssaken mot Trump er i gang

Riksrettssaken mot USAs president Donald Trump er formelt i gang, etter at tiltalen ble lest opp i Senatet.

President Donald Trump har kalt riksrettssaken svindel og et kuppforsøk, og han nekter for å ha gjort noe galt i forholdet til regjeringen i Ukraina. Foto: Manuel Balce Ceneta, AP / NTB scanpix

– Donald J. Trump har misbrukt presidentembetets myndighet, sa hovedaktor Adam Schiff i Senatet torsdag.

Han anklaget presidenten for «high crimes and misdemeanors» og for å ha forsøkt å få en fremmed makt til å blande seg inn i presidentvalget i USA senere i år.

Senatorene avla ed

Litt senere ble USAs høyesterettsjustitiarius John Roberts tatt i ed som dommer i riksrettssaken.

Deretter ble medlemmene av Senatet tatt i ed av Roberts. Det er de hundre senatorene som utgjør juryen i riksrettssaker.

Roberts spurte om de folkevalgte sverget å opptre uavhengig og i tråd med USAs grunnlov, og senatorene svarte «I do».

Etter at de formelle skrittene var tatt, ble retten hevet fram til tirsdag neste uke. Det er trolig da selve rettsforhandlingene for alvor vil begynne.

AKTOR: Kongressrepresentant og hovedaktor Adam Schiff i Senatet da riksrettssaken formelt begynte torsdag. Foto: AP / NTB scanpix

– Bløff

I mellomtiden må Trump gi et svar på stevningen hvor han informeres om anklagene og oppfordres til å være til stede under riksrettssaken. Det er ikke ventet at presidenten selv vil møte i Senatet.

Presidenten selv kommenterte saken da han møtte journalister i Det hvite hus torsdag. Han sa da at saken «burde gå svært raskt».

– Det helt ensidig. Det er en bløff. Det er en bløff og alle vet at det er en total bløff, sa Trump.

ED: Medlemmene av Senatet i USA ble tatt i ed av høyesterettsjustitiarius John Roberts da riksrettssaken begynte. Foto: AP / NTB scanpix

Etterforskning i Ukraina

Trump anklages for å ha forsøkt å presse myndighetene i Ukraina til å starte en etterforskning som kunne gi ham politiske fordeler fram mot presidentvalget i USA til høsten.

Etterforskningen ville ha involvert USAs tidligere visepresident Joe Biden, som kan bli Trumps utfordrer i presidentvalget.

Riksrettstiltalen ble i desember vedtatt i Representantenes hus, hvor Demokratene har flertall. Det er ventet at Trump vil bli frikjent i Senatet, hvor hans parti Republikanerne har flertall.

Hovedaktor Adam Schiff er demokrat og leder for etterretningskomiteen i Representantenes hus. Donald Trump er den tredje presidenten i USAs historie som stilles for riksrett.

I SENATET: Høyesterettsjustitiarius John Roberts under edsavleggelsen i Senatet. Foto: AP / NTB scanpix

