Minst 30 drept i sammenstøt i Den sentralafrikanske republikk

Minst 30 personer er drept i sammenstøt mellom militssoldater og handelsmenn i Den sentralafrikanske republikks hovedstad Bangui, ifølge lokale kilder.

– 30 lik er blitt fraktet til moskeen, sier imam Awad al-Karim i Ali Babolo-moskeen i bydelen PK5.

Ifølge imamen startet sammenstøtet etter at handelsmenn i bydelen grep til våpen for å protestere mot skattlegging som lokale militsgrupper har innført. Onsdag kveld og torsdag morgen kunne det høres lyd fra automatvåpen og eksplosjoner i bydelen.

En anonym sikkerhetskilde opplyser også at minst 30 personer er blitt drept, men vedkommende oppgir ingen ytterligere detaljer om omstendighetene rundt sammenstøtet.

Ifølge Røde Kors kan dødstallet være høyere siden det senere torsdag ennå lå lik på markedsplassen.

PK5-bydelen er blitt et tilfluktssted for mange muslimer i Bangui under tidligere sammenstøt mellom kristne og muslimer i byen.

Verken FNs fredsbevarende styrke MINUSCA eller landets egne myndigheter har klart å få kontroll over PK5-distriktet. Men MINUSCA-talsmann Bili Aminou Alao sier at FN har sendt en styrke til stedet.

Lokale myndigheter opplyser at deler av markedet og noen biler ble satt i brann, og at 40–50 butikker samt fire-fem hus ble stukket i brann.

Den sentralafrikanske republikk har vært preget av vold siden 2014 etter at den kristne presidenten François Bozize ble avsatt i et kupp. Det utløste kraftige sammenstøt mellom kristne og muslimske militsgrupper. Flere forsøk på å få i stand fred har mislyktes. Væpnede grupper har grep om store deler av landet.

