Nyhetene som preget det siste tiåret – sett fra verdensrommet

Naturkatastrofer, krig, den arabiske våren som kom og gikk. Her er noen av det siste tiårets største hendelser dokumentert fra verdensrommet.

DEEPWATER HORIZON: Det er snart ti år siden 5,9 millioner fat olje lekket ut i Mexicogolfen. Dette satellittbildet ble tatt 10. juni 2010, 52 dager etter katastrofen på oljeplattformen Deepwater Horizon. Foto: Maxar Technologies, Reuters / NTB scanpix

Harald Stolt-Nielsen

De siste ti årene er satellittbilder i stadig større grad blitt tatt i bruk for å dokumentere både små og store endringer. Det amerikanske satellittselskapet Maxar Technologies har offentliggjort bilder av noen av de største nyhetshendelsene fra det siste tiåret, skriver Aftenposten.

Først ut er Den arabiske våren.

Bildene under viser demonstranter i Manana i Bahrain og Tahrir-plassen i den egyptiske hovedstaden Cairo 22. februar i 2011, kort tid etter at Den arabiske våren startet i Tunisia. I flere dager samlet flere tusenvis av mennesker seg på disse to plassene og krevde mer demokrati.

Det folkelige opprøret som startet 18. desember i 2010 skapte et håp om demokrati og ytringsfrihet. Men for mange er det gått fra vondt til verre.

Både i Bahrain og i Egypt slo myndighetene hardt ned mot demonstrantene. I Egypt ble president Hosni Mubarak til slutt styrtet.

Fakta Hva skjedde etter Den arabiske våren? Tunisia: Den arabiske våren begynte med omfattende protester som førte til at president Zine al-Abidine Ben Ali flyktet fra landet i januar 2011. Islamistpartiet Ennahda vant det første valget i oktober. Landet styres nå av en samlingsregjering mellom islamister og sekulære partier. Bahrain: Protester brøt ut i februar 2011, men ble slått ned etter en måned. Uroen mellom sjia-majoriteten og sunni-regimet ulmer fortsatt under overflaten. Jemen: Etter lengre tids uro måtte president Ali Abdullah Saleh trekke seg i februar 2012. I dag kriger landets regjeringshær og styrker fra en saudiarabisk ledet koalisjon mot den iranskstøttede Houthi-militsen. IS og andre ytterliggående islamistgrupper er også aktive. Egypt: President Hosni Mubarak ble styrtet i en revolusjon i februar 2011. Islamisten Muhammed Mursi ble valgt til president i 2012, men ble styrtet av hæren etter et år. Flere hundre islamister sitter bak lås og slå, og myndighetene har fått sterk kritikk av menneskerettighetsforkjempere. Libya: Muammar Gaddafi ble styrtet og drept i oktober 2011, etter at demonstrasjoner hadde utviklet seg til en borgerkrig. Etter borgerkrigen kontrolleres landet i praksis av militsgrupper, og den valgte regjeringen er fordrevet fra hovedstaden.

Naturkatastrofene

11. mars 2011 ble Japan rammet av et jordskjelv med en styrke på 9,0. Skjelvet utløste en voldsom tsunami, som står igjen som en av de største naturkatastrofene det siste tiåret.

Bildene under viser Sendai i Japan før og etter tsunamien slo inn over landet.

Katastrofen krevde 18.500 menneskeliv.

Kjempebølgen som fulgte slo også ut kjølesystemene til tre av de seks reaktorene ved atomkraftverket Fukushima Daiichi, som førte til den verste kjernekraftulykken på 25 år.

Bildet under viser atomkraftverket i Fukushima før og etter jordskjelvet og den påfølgende tsunamien, som ledet til den største kjernekraftulykken det siste tiåret.

Fakta Fukushima-katastrofen 11. mars 2011 ble kysten nordøst i Japan rammet av en voldsom tsunami etter et kraftig jordskjelv som ble utløst klokken 14.46. Over 18.000 mennesker mistet livet. Kjempebølgen slo ut kjølesystemene til tre av de seks reaktorene ved atomkraftverket Fukushima Daiichi, 240 kilometer nord for Tokyo. Alle de tre reaktorkjernene smeltet ned, noe som medførte utslipp av radioaktive stoffer. Flere hundre tusen mennesker ble evakuert fra området ved kraftverket på grunn av strålingsfaren. Minst 1.600 personer, mange av dem eldre, har dødd av fysiske og psykiske belastninger som følge av evakueringen. Oppryddingen på og rundt det ødelagte kraftverket er ventet å ta opptil 40 år. Tre tidligere sjefer ved Fukushima-anlegget ble i 2017 tiltalt for ikke å ha forsterket atomkraftverket til tross for at de var klar over faren for at en tsunami kunne utløse en atomulykke. 19. september 2019 ble de frifunnet av en domstol i Tokyo.

Omstridt havområde

Det siste tiåret har Sør-Kinahavet utpekt seg som et av de mest omstridte områdene på kloden. Syv land gjør krav på en rekke ulike øyer og havområder, hvor det under havoverflate ligger store energiressurser.

I 2014 erklærte Kina et område på 2 millioner kvadratkilometer av Sør-Kina-havet som en kinesisk fiskerisone. I flere år har kineserne bygd ut holmer og skjær i farvannene, noe som har vakt sterke reaksjoner fra nabolandene og USA.

Bildet under viser Fiery Cross Reef i Sør-Kinahavet før og etter at kineserne etablerte seg på øyen.

Fakta Konflikten i Sør-Kinahavet Syv land i Sørøst-Asia gjør krav på ulike øyer og havområder i Sør-Kina-havet. Under havet ligger det store energiressurser. Det er dessuten mye fisk og internasjonal skipsfart i området. Brunei, Filippinene, Kina, Malaysia, Taiwan og Vietnam gjør krav på hele eller deler av Spratlyøyene, en gruppe med over 750 øyer og rev. Vietnam, Filippinene og Malaysia styrer ulike øyer i øygruppen i dag. Kina, Taiwan og Vietnam gjør krav på Paraceløyene, som består av over 30 øyer, sandbanker og rev. Det er uenighet om hvor Vietnam, Malaysia, Brunei og Filippinenes maritime grenser går. Indonesia og Kina er uenige om hvem som eier havområdene utenfor de indonesiske Natuna-øyene. Landene er uenige om grensene for Tonkinbukta. Kina gjør krav på mesteparten av Sør-Kina-havet. Begrunnelsen er historiske hendelser som Han-dynastiets ekspedisjon til Spratlyøyene i år 110. Filippinene har stevnet Kina for Den internasjonale domstolen i Haag, men Beijing mener domstolen ikke har noen beslutningsrett i spørsmålet. Voldgiftsdomstolen i Haag slo i juli 2016 fast i en kjennelse at Kina ikke har territorielle krav på omstridte områder i Sør-Kina-havet.

«Romskipet»

I 2011 døde grunnlegger, styreleder og tidligere administrerende direktør for Apple Steve Jobs. Men Apple-gründerens kanskje heftigste prosjekt har i etterkant sett dagens lys.

40 år etter at Jobs startet Apple Computer i foreldrenes garasje sto lokalene klare til bruk. Selskapets nye hovedkvarter i Cupertino beskrives som et romskip med hage i midten.

Bildene under er tatt før byggingen startet og etter at bygget sto ferdig i 2018.

Kampen mot IS

Terrororganisasjonen Den islamske stat (IS) inntok for alvor verdensscenen dette tiåret. Etter å ha vært en liten utbrytergruppe fra al-Qaida i Irak, så har terrororganisasjonen skapt frykte og avsky over hele verden.

Terrororganisasjonen tok etter hvert kontroll over store landområder i Irak og Syria, før de etter hvert ble drevet på flukt.

Bildene under er tatt 13. november i 2015 og 8. juli 2017, og viser hvordan gamlebyen i Mosul så ut etter at IS tok kontroll over byen og vestlige stater begynte å bombe IS-kontrollerte områder.

Siden 2010 ble IS ledet av Abu Bakr al-Baghdadi som sommeren 2014 proklamerte opprettelsen av Den islamske staten og utropte seg selv til «kalif Ibrahim».

Etter proklameringen ble han aldri sett offentlig, og gjentatte ganger kom det ubekreftede meldinger om at den myteomspunne lederen hadde blitt drept.

Men det var først 27. oktober i år at USAs president Donald Trump kunne bekrefte at IS-lederen hadde blitt drept i en amerikansk spesialoperasjon i Idlib i Syria.

Bildene under er tatt før og etter at amerikanske spesialsoldater angrep stedet hvor IS-lederen hadde søkt tilflukt.

