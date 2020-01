Trumps popularitet øker

44 prosent av amerikanerne mener at Donald Trump gjør en god jobb som president, flere enn noensinne siden han overtok, viser en ny meningsmåling.

En økende andel amerikanere mener at Donald Trump gjør en god jobb som president, viser meningsmålinger. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

51 prosent mener derimot at Trump gjør en dårlig jobb som president, viser målingen som er utført for Washington Post og ABC News.

Riksrettssaken mot presidenten har tilsynelatende ikke svekket oppslutningen om ham, ettersom det var 38 prosent som mente at han gjorde en god jobb oktober.

Den siste målingen er langt på vei i tråd med et gjennomsnitt av de siste 13 meningsmålingene, utarbeidet av RealClearPolitics. Det viser at 44,8 prosent mener at Trump gjør en god jobb, mens 51,8 prosent mener at han egner seg dårlig som president.

56 prosent av de spurte på målingen utført for Washington Post og ABC News mener Trump gjør en god jobb med USAs økonomi, mot 46 prosent i september i fjor.

På spørsmål om riksrettssaken mot Trump, som er tiltalt for maktmisbruk og motarbeiding av Kongressen, bør resultere i at han avsettes som president, er det amerikanske folk nesten delt på midten.

47 prosent av de spurte mener Trump bør avsettes, mens 49 prosent mener at han bør få fortsette som president.

I desember mente 49 prosent at han burde avsettes, mens 46 mente at han burde få fortsette som president.

