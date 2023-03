Minst 23 døde i tornado-rammede Mississippi

23 mennesker er bekreftet omkommet etter at ekstremvær og minst én tornado rammet delstaten Mississippi i USA.

NTB

Uværet har blant annet herjet i fylkene Sharkey og Humphreys. Småbyen Rolling Fork er fullstendig rasert, ifølge en kvinne som bor der.

– Jeg har aldri sett noe lignende. Dette var en flott liten by, og nå er den borte, sier Brandy Showah til CNN.

Stigende dødstall

Det bekreftede antallet døde har gradvis steget etter at uværet rammet Mississippi fredag kveld lokal tid.

Tidlig lørdag morgen lokal tid skrev Mississippis etat for krisehåndtering på Twitter at 23 mennesker er omkommet. I tillegg er flere titall skadd.

Rolling Fork ligger i fylket Sharkey, og her er minst 13 mennesker døde, ifølge CNN. Tre personer er omkommet, og to andre er svært alvorlig skadd i Humphreys County. Det er frykt for at dødstallene kan fortsette å stige.

Ødelagte bygninger

Uværet førte til at bygninger ble ødelagt, strømmen forsvant flere steder og det kom hagl på størrelse med golfballer. En tornado skal ha etterlatt seg en «vei» av ødeleggelser som er 16 mil lang. Også områder i Alabama og Tennessee ble berørt av ekstremværet.

I løpet av det siste døgnet er det kommet en lang rekke meldinger om tornadoer i Mississippi og Alabama. Det er uklart om det er snakk om flere tornadoer eller én som beveget seg over en lang strekning.