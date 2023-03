Georgias regjering trekker tilbake omstridt «agentlov»

Georgias regjering trekker tilbake en lov som ville pålagt blant annet medier som mottar pengestøtte fra utlandet, å registrere seg som agenter.

Tusenvis samlet seg utenfor Georgias nasjonalforsamling i Tbilisi onsdag for å protestere mot en omstridt medielov.

Politiet brukte vannkanoner og tåregass og ba demonstranter bryte opp i Georgias hovedstad Tbilisi onsdag.

Forslaget blir trukket tilbake torsdag etter to dager med store demonstrasjoner i hovedstaden Tbilisi. Kritikere mener at den nye loven ville ført landet i autoritær retning.

Regjeringen ønsket å pålegge alle grupperinger som får over 20 prosent av sin finansiering fra utlandet, å registrere seg som «agenter under utenlandsk påvirkning».

Opposisjonen har fryktet at dette ville ha innskrenket presse- og organisasjonsfriheten. Også EU og USA har reagert negativt på forslaget.

Lovforslaget ligner på en tilsvarende lov som finnes i Russland, og som har ført til at myndighetene har kunnet slå hardt ned på blant annet medier og menneskerettsorganisasjoner som mottar støtte fra utlandet.

Regjeringen har den siste tiden blitt anklaget for å legge seg på en for russiskvennlig linje, mens regjeringen på sin side har anklaget deler av opposisjonen og ukrainske grupperinger for å forsøke å trekke landet inn i krigen som raser i Ukraina.

Georgia grenser til Russland og har to russiskvennlige utbryterrepublikker på sitt territorium.